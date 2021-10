Bezuinigen op afvalreiniging in een steeds viezere stad, snapt u het nog?

Afval en reiniging zijn steevast de onderwerpen waarop de meeste mensen reageren als deze krant er een stuk over publiceert. Ook de gemeente weet van de grote belangstelling voor dit onderwerp, uit onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het aantal meldingen van inwoners over de openbare ruimte in een paar jaar tijd met 40 procent is gestegen tot 390.000 meldingen in 2020. Dat zijn er 1069 per dag, grotendeels over afval. Meer dan welk ander onderwerp ook houdt een schone straat (en de rest van het straatbeeld) de belastingbetalers van deze stad bezig.

Gezien de enorme belangstelling voor dit onderwerp zou je verwachten dat de gemeente op het gebied van afval en reiniging z’n beste beentje voor zet. In september leek het daar ook op. Wethouder Marjolein Moorman (die na het vertrek van Laurens Ivens tijdelijk afval onder haar beheer kreeg) plaatste de directie Afval en Grondstoffen in september zelfs onder verscherpt toezicht omdat de stad maar geen grip krijgt op de rommel. “Dit baart ons grote zorgen,” zei Moorman erbij.

Meer zwerfvuil, 25 procent extra grofvuil door corona, veel meer karton door het groeiend aantal thuisbestellingen, je zou zeggen dat dit genoeg redenen zijn om extra geld vrij te maken voor afval.

Maar in de begeleidende raadsbrief van Moorman staat het tegenovergestelde. Hierin kondigt zij een bezuiniging aan van 3,9 miljoen euro op de directie afval & grondstoffen. En er staan nog meer opvallende zinnen in de brief: zo worden met spoed 20 vuilniswagens verkocht ‘die niet in gebruik zijn’ en moeten de medewerkers extra goed opletten op het voorkomen van schade aan hun materieel zodat de verzekeringspremies omlaag kunnen. Lees: langzamer werken.

De stad groeit aan alle kanten, de afvalstromen nemen toe, het is viezer op straat én de Amsterdammers maken zich hier steeds drukker om. Maar de reactie van het stadsbestuur is: we gaan ruim 5,5 procent bezuinigingen op het reinigingsbudget. Snapt u het nog?

Het bezuinigingsbedrag wordt besteed aan, onder meer, ‘de verduurzaming van het wagenpark’ en ‘het scheiden van afval’. Niet aan extra mannen en vrouwen met extra wagens die vaker, bijvoorbeeld ‘s avonds en in het weekend containers legen en meldingen oplossen. De methode waarvan zelfs een kind kan weten dat het de enige oplossing is om de stad structureel schoner te krijgen.

En dan nog dit. In de vorige collegeperiode probeerde voormalig D66-wethouder Abdeluheb Choho (openbare ruimte) ook al om de stad schoner te krijgen door middel van een bezuiniging. Tussen 2014 en 2018 reduceerde hij het aantal reinigingsmedewerkers fors , om met dit vrijgespeelde geld het Aanvalsplan Schone Stad te financieren. En wie was toentertijd de grote criticaster van dat beleid? Oppositieleider Marjolein Moorman, toen nog raadslid voor de PvdA. “De drukte is enorm toegenomen en tegelijk is er ontzettend bezuinigd op de schoonmaak. Er zijn driehonderd reinigers wegbezuinigd,” zei ze tijdens een verkiezingsdebat in 2018. “Dit is iets waar we de afgelopen vier jaar steeds aandacht voor hebben gevraagd.” Waarom ging Moorman in september akkoord met een bezuiniging terwijl ze uit het verleden wist dat de stad hier niet schoner van wordt?

Inmiddels is de nieuwe wethouder Jakob Wedemeijer belast met de portefeuille Afval en Reiniging, komende week zal hij hierover zijn eerste debatten voeren met in de raad. 390.000 meldingen van Amsterdammers terwijl er niets nieuws gebeurt. Dat rechtvaardigt een hete vuurdoop.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

