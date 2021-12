Bezorgers voortaan vroeg op: ‘Fiets langs de deuren, wip de klep omhoog, hand erin en klaar’

Johannes Vellinga bij het depot in de Bijlmer, Bullewijkpad. Beeld Sophie Saddington

Johannes Vellinga (72)

“Hartverwarmende reacties krijg ik op mijn werk. Ik krijg soms een kop koffie aangeboden als het koud is, en bij een advocatenkantoor krijg ik altijd een gebakje aangeboden als ze net een verjaardag aan het vieren zijn. Helemaal in deze tijd zijn de reacties erg lief. Ik wil zelf niet aanbellen met de kerstkaarten van de krant. Ik wil niet bedelen om geld. De abonnees geven me uit zichzelf een fooi.

Dit jaar kreeg ik ook een Surinaams kerstbrood en bonbons. Een abonnee van 98 jaar had een lief briefje voor me klaarliggen met geld erin. Een ander had een envelop aan de deur gehangen. Ik heb van de fooien alle zeven delen van Het Bureau van Voskuil gekocht en onlangs een stevige Batavusfiets aangeschaft.

Ik werkte dertig jaar bij de financiële administratie in het AMC en ben met vervroegd pensioen gegaan. Als aanvulling op mijn bescheiden inkomsten ben ik bijna dertien jaar geleden Het Parool gaan bezorgen. Ik fiets elke dag achttien kilometer in mijn wijk in de Bijlmer. Ik hoef niet meer te sporten.

Een keer lag er op zaterdag zo’n dik pak sneeuw dat we de krant niet konden bezorgen. Toen ben ik op zondag de kranten gaan langs brengen. Ik vond het zo rot voor de abonnees.

Ik blijf volgend jaar Het Parool bezorgen, al valt een deel van mijn oude wijk weg en krijg ik mijn eigen buurt in de Bijlmer erbij. Ik zag er aanvankelijk wel een beetje tegenop om zo vroeg op te staan, maar achteraf ben ik er blij om. Ik hoef dan nog maar acht kilometer te fietsen.”

Kim Singer voor het Olympisch Stadion met haar trolley. Beeld Sophie Saddington

Kim Singer (54)

“Sinds half november ben ik bezorger van Het Parool. Ik bezorg zoal in de Stadionbuurt, het IJsbaanpad, Fred. Roeskestraat en Parnassusweg. Ik heb een WIA-uitkering en heb met mijn coach afgesproken dat ik een krantenwijk zou nemen. Ik wilde graag aan het werk. Zo kan ik klein beginnen, al was het wel een uitdaging voor me. Ik ben er nu heel trots op dat ik krantenbezorger ben.

Het rondbrengen van kranten is goed voor me. Ik kom uit huis en word wat socialer, merk ik. Ik groet mijn abonnees. Dat is een fijne ontwikkeling. Het geeft me veel voldoening. Zeker als de krant op tijd in de bus ligt. Mijn tempo ligt namelijk soms wat lager vanwege een slechte knie.

Ik vind het fijn om buiten te zijn en mensen blij te maken. Dat maakt me gelukkig. Dat ik soms door slecht weer moet, bij storm, regen of sneeuw, vind ik niet erg. Dan gebruik ik een trolley in plaats van mijn fiets.

Ik bezorg deze week even de ochtendkranten, om te wennen aan mijn nieuwe werkschema als Het Parool in de ochtend wordt bezorgd. Vanaf 3 januari bezorg ik natuurlijk weer Het Parool.

Het mooiste wat ik tot nu toe heb meegemaakt, is een berichtje van een abonnee. Ze had een keer de krant niet gekregen. Ik heb die snel nog gebracht. Ze schreef: Ik hoop dat je onze vaste bezorger blijft.”

Nordin Hammandi bij het depot in Zuid. Beeld Sophie Saddington

Nordin Hammadi (48)

“De afgelopen drie maanden bezorgde ik Het Parool in Uithoorn. Er viel een gat en er waren geen nieuwe bezorgers te vinden. Toen mijn manager Hassan mij het vroeg, deed ik dat om hem te helpen. Nu fiets ik vanuit Zuid bijna een uur heen en terug. Een hele marathon.

Ik ben tweeënhalf jaar geleden begonnen als bezorger van Het Parool. Ik zocht een financieel extraatje naast mijn werk als schoonmaker. Van zeven uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags maakte ik schoon en daarna begon ik aan mijn krantenwijk, eerst in Noord en Amstelveen en daarna in Zuid, waar ik vanaf 3 januari weer aan de slag ga.

Omdat Het Parool een ochtendkrant wordt, moet ik straks iets voor vieren op. Het is ergens wel een voordeel: je bent op tijd klaar.

Door jarenlange ervaring heb ik een techniek ontwikkeld. Ik fiets langs de deuren, wip de klep omhoog, hand erin en klaar. Ook kies ik de meest handige routes uit.

De vrijheid van dit werk vind ik lekker. Het is ook fijn om te horen dat mensen tevreden zijn. Je wordt gewaardeerd. Wat bezorgt u goed, krijg ik wel aan de deur te horen.

Van een abonnee kreeg ik een keer een tablet cadeau. Anderen vragen me in deze kerstperiode een tikkie te sturen omdat ze geen contant geld hebben. Ik weet alleen niet goed hoe het werkt. Maar het leukste vond ik een kerstkaart met wel vijftig euro erin. Dat is zo’n compliment.”