Bezorgers dagen Deliveroo voor de rechter

Het conflict tussen het Deliveroo-management en een deel van hun bezorgers loopt al langer. Begin dit jaar vonden stakingen plaats vanwege onvrede over de aankondiging uit augustus 2017 dat Deliveroo alleen nog met zelfstandig ondernemers wilde werken in plaats van mensen in loondienst.



Die regeling ging ondanks de protesten in op 1 februari dit jaar. Dat leidde opnieuw tot veel ophef, omdat de bezorgers zo hun zekerheden kwijtraakten, waaronder hun ziekte- en ongevallenverzekering. Als zzp'er lopen ze veel meer risico dan wanneer ze werken in vast dienstverband. Bovendien moet een zelfstandige voor meerdere opdrachtgevers werken en de meeste bezorgers wilden dat helemaal niet.



Riders Union

Een deel van de bezorgers verenigde zich daarom in de 'Riders Union' en strijdt samen met FNV voor betere arbeidsvoorwaarden. Deze actie is daar onderdeel van.



Deliveroo liet begin mei weten dat de bezorgers een ongevallenverzekering krijgen, maar dat vindt de tegenpartij niet afdoende om een rechtsgang te voorkomen.



'Schijnconstructies'

FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen laat weten in een eerder gesprek met Deliveroo al aangegeven te hebben dat het bedrijf vrijdag twee dagvaardingen zal ontvangen. ''Deliveroo werkt via schijnconstructies, niet met zelfstandig ondernemers. Een ondernemer doet zijn eigen boekhouding en zoekt zelf opdrachtgevers. Deze Deliveroo-bezorgers hebben die ruimte helemaal niet.''



Over de verzekering die de bezorgers nu krijgen van Deliveroo zegt Dijkhuizen: ''Welke zzp'er ken je die een verzekering krijgt van zijn opdrachtgever? Deliveroo weet zelf ook wel dat het niet klopt wat ze doen, anders zouden ze geen verzekeringen gaan uitdelen. Dat was gewoon een publiciteitsstunt. Deze mensen moeten een cao krijgen.''



Tweede Kamervragen

Eind vorig jaar werd Deliveroo op het matje geroepen in de Tweede Kamer. De PvdA en de SP noemden de werkwijze van het bedrijf - door critici als schijnconstructies benoemd - zelfs 'illegaal'. Deliveroo legde uit dat de nieuwe werkwijze met zzp'ers juist prettiger is voor de bezorgers, maar van die uitleg waren de meeste partijen niet erg onder de indruk.



Het is niet de eerste keer dat Deliveroo aangeklaagd wordt door hun bezorgers. De 19-jarige Amsterdammer Sytze Ferwerda spande begin dit jaar ook een rechtszaak aan tegen de bezorgreus en om dezelfde redenen. Hij zamelde via een crowdfundingsactie 7.000 euro in voor de kosten van de rechtszaak, die nog voor de zomer behandeld moet worden.