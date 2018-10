Bezorger Sytze niet in hoger beroep in zaak-Deliveroo

Afgelopen zomer bepaalde de rechter dat Deliveroo niet fout zit door bezorgers als zzp'er aan het werk te zetten, in plaats van ze in dienst te nemen.



De rechtszaak was aangespannen door Sytze Ferwerda (20) uit Amsterdam, die met steun van de PvdA en vakbond FNV zo'n 7000 euro ophaalde om een advocaat te betalen.



Ferwerda heeft nu besloten om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. "De rechterlijke uitspraak dat ik een zelfstandige ben, vind ik nog steeds erg teleurstellend", zegt hij. "Ik ben geen ondernemer en ik wil dat ook niet zijn. De rechter zei in haar uitspraak dat de politiek aan zet is. Daarom laat ik het hoger beroep schieten."



'Kabinet doet niets'

De rechtszaak staat symbool voor uitwassen op de arbeidsmarkt waarbij opdrachtgevers mensen niet in dienst willen nemen, om zo geld te besparen. "De rechter oordeelde, helaas, dat de politiek aan zet is", zegt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.