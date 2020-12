Bezorgde vaders lanceren site met veilige fietsroutes na overvallen in Noord

Beeld Getty

“Die overvallen hebben enorm veel impact,” vertelt een van de initiatiefnemers van de site. De 56-jarige vader van drie kinderen (14, 16 en 18) wil anoniem blijven uit veiligheidsoverwegingen. “De jongens die deze overvallen plegen hebben wapens in hun bezit. Ik wil niet dat mijn naam bij hen bekend is.”

De overvallen in Noord treffen vaak jonge slachtoffers. De bezorgde vader hoorde er dan ook via zijn jongste zoon (14) over. “Een vriendje van hem kreeg een pistool op zijn borst en nek gericht terwijl hij spullen moest afstaan. Daarop ben ik met een aantal andere vaders uit de buurt bij elkaar gekomen en toen bleek iedereen wel zo’n verhaal te kennen.”

Lancering site

Om letterlijk in kaart te brengen hoe groot het probleem is, schakelden de vaders een websitebouwer in. VeiligeRoutes.nl laat zien waar en wanneer een overval plaatsvond en wat daarbij precies gebeurde. “En klaarblijkelijk is er behoefte aan zo’n site,” meldt de initiatiefnemer. “Sinds de lancering dinsdag is de kaart al zo’n 13.000 keer bezocht en zijn er vier meldingen toegevoegd.”

Op de kaart zijn woensdagavond in totaal veertien locaties aangeduid, maar dat aantal zegt de Amsterdammer weinig. “Elke overval is er één te veel, maar veertien overvallen in Noord in een half jaar tijd, is dat verontrustend? Ik weet het oprecht niet en daar gaat het ons ook niet om.” Het gaat hen om de veiligheid van hun kinderen. “Als je bezorgd bent om je kind dat in het donker naar de hockeytraining fietst, kun je kijken welke routes hij of zij in ieder geval níét moet nemen. Er komt bijvoorbeeld al heel duidelijk naar voren dat ze het Noorderpark moeten vermijden.”

Op VeiligeRoutes.nl is te zien waar de overvallen in Noord hebben plaatsgevonden. Beeld -

Coronatijd

De initiatiefnemer is niet bang dat overvallers meelezen en op andere plekken toeslaan. “Ze staan niet voor niets op die gemelde plekken. Daar is het vaak donker en kunnen ze zich goed verborgen houden. Als je iemand met een gun bedreigt voor een felverlicht winkelcentrum ben je al helemaal goed de weg kwijt.”

De vader hoopt dat de overvallen na coronatijd zullen afnemen. Hij ziet onder andere de beperkte politiecapaciteit door personeel in quarantaine als aanleiding voor de overvallen. Ook zijn er door de anderhalvemeterregel beperktere mogelijkheden om preventief te fouilleren. “We hebben absoluut geen kritiek op de politie, want we weten dat het moeilijke tijden zijn. We hopen met deze site gewoon een beetje bij te dragen aan de veiligheid van onze kinderen.”