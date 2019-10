Bezoekje aan Zaanse Schans gaat waarschijnlijk geld kosten

De Zaanse Schans. Beeld ANP

Omdat er geen entree kan worden geheven op de openbare weg, stelt het college voor een belasting te heffen op de betaalde attracties, zoals molens, musea, de rondvaartboot en de fietsverhuur. Gedacht wordt aan een kwartje per bezoeker, per attractie.

De opbrengst van circa 800.000 euro wil de gemeente gebruiken voor investeringen in het gebied. Het college vindt het normaal dat de ondernemers meebetalen aan maatregelen die de toegankelijkheid en de veiligheid van de bezoekers verbeteren.

Wethouder Sanna Munnikendam: “Het is niet uit te leggen dat de gemeente grote kosten maakt, terwijl partijen in het gebied profiteren van alle bezoekers die langskomen. We zijn samen verantwoordelijk voor een aantrekkelijke Zaanse Schans.”

Kritiek

De Stichting Zaanse Schans reageert kritisch op de aangekondigde maatregel. “Deze heffing raakt vooral de erfgoedpartijen en de kleine ondernemers,” vindt directeur Maarten van der Meer. “Zij krijgen er een zware last bij, terwijl andere ondernemers buiten schot blijven.”

De stichting zegt het gesprek daarover snel te willen aangaan met de gemeente. De Zaanse Schans verwacht dit jaar 2,2 miljoen bezoekers te verwelkomen, 5 procent meer dan vorig jaar.