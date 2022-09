Bezoekersstroom naar Amsterdam herstelt veel sneller dan verwacht: ‘Voer heffing voor dagjesmensen in’

Na de coronalockdowns weten veel toeristen Amsterdam weer te vinden. Beeld ANP / Ingrid de Groot

Het gemeentebestuur beloofde vorig jaar in te zullen grijpen als het aantal overnachtingen in Amsterdamse hotels boven de 18 miljoen uitkomt, onder meer door de toeristenbelasting verder te verhogen en vakantieverhuur nog meer aan banden te leggen — in de verwachting dat bezoekers daarmee worden afgeschrikt en de drukte wordt getemperd.

Dat getal van 18 miljoen wordt volgens ABN Amro dit jaar al bereikt en niet pas in 2023, zoals de gemeente aanhoudt. De statistici van de stad voorspelden in juni tussen de 14,3 en 17,5 miljoen overnachtingen in 2022, door ruwweg zeven miljoen toeristen. De prognoses gaan er wel vanuit dat er geen coronabeperkingen komen.

Maar volgens een inventarisatie van ABN Amro en hoteladviseur Horwath bij Amsterdamse hotels, die dinsdagmiddag wordt gepresenteerd, blijkt dat er niet alleen meer toeristen naar de stad komen, maar ook dat ze gemiddeld een kwart langer blijven dan in topjaar 2019: gemiddeld 2,26 nachten.

Niet minder druk

Daaruit kan volgens econoom Stef Driessen van ABN Amro worden afgeleid dat het fors verhogen van de toeristenbelasting de afgelopen twee jaar, het aantal toeristen niet heeft getemperd. Hij zet dan ook vraagtekens bij plannen de toeristentaks nog verder te verhogen. “De inwoners van de drukste gebieden merken geen effect van zo’n maatregel want het wordt niet minder druk.”

“Amsterdam heeft al de hoogste toeristenbelasting van Europa en is, zover we kunnen nagaan, de nummer drie in de wereld,” zegt Driessen. “Een toerist kan hogere toeristenbelasting bovendien makkelijk opvangen door een keertje minder uit eten te gaan.”

Bovendien strijken steeds meer buitenlandse bezoekers buiten de stad neer. Het aanbod op Airbnb van ruimte ‘in de buurt van Amsterdam’ — tot Tilburg en Friesland toe — is de afgelopen twee jaar 250 procent gestegen. En het aantal hotelkamers in de regio nam de afgelopen vijf jaar sterker toe dan in de stad zelf.

De toeristentaks nog verder verhogen, werkt volgens Driessen averechts en zal er toe leiden dat er per saldo juist meer toeristen naar de stad komen. Zakenreizigers en congresgangers, die veel gevoeliger zijn voor hogere kosten omdat zij veelal in de duurdere hotels verblijven, zullen de stad links laten liggen ten faveure van goedkopere Europese steden.

Dagjesmensen

“Zakenhotels en congreshotels zullen dan meer toeristen gaan trekken om toch hun kamers vol te krijgen,” zegt Driessen. “In plaats van bezoekers die relatief weinig overlast in de stad veroorzaken en belangrijk zijn voor de economie, komen er dan juist meer mensen die bijdragen aan de drukte.”

Hij pleit voor maatregelen om de veel grotere groep dagbezoekers te temperen. Dit jaar worden tussen de 17 en 19 miljoen dagjesmensen in de stad verwacht — vooral uit Nederland. Die worden nu ontzien omdat ze niet in de stad slapen en dus geen toeristenbelasting betalen, maar dragen drie keer zo veel bij aan de drukte als buitenlandse toeristen.

Via de zogeheten ‘vermakelijkheidsretributie’ kunnen bezoekers van buiten de stad worden aangeslagen voor het bezoek aan voorstellingen, evenementen en festivals. Dat gebeurt al bij rondvaarten en commerciële attracties.

Dagtoeristenbelasting

“Gemeenten als Amsterdam kunnen bovendien een dagtoeristenbelasting invoeren, met een opslag op kaartjes voor trein, bus en tram en op parkeertarieven. Mensen die niet in de stad wonen, laat je dan meebetalen aan maatregelen tegen de drukte. Amsterdammers sluit je daarvan uit, omdat die al onroerendezaakbelastingen en heffingen betalen.”

“De gemeentewet voorziet daarin. Alleen is er traditioneel weinig draagvlak voor bezoekersbelasting en vergt het veel organisatie. Maar als we de klok vijf jaar vooruit zetten, dan ben ik ervan overtuigd dat bezoekers entree moeten betalen voor de drukste gebieden van de stad.”