Bezoekers Mysteryland hebben gestolen telefoons terug

Bezoekers vorig jaar tijdens de jubileumeditie van Mysteryland. Beeld ANP

Tijdens het festival, vorig jaar augustus in Haarlemmermeer, werden ruim 250 smartphones gestolen en een groot deel daarvan is later teruggevonden in Frankrijk. Het terugvinden van de rechtmatige eigenaars was niet altijd even eenvoudig, vertelt de politie.

Kort na het evenement werd bij controle van een bus een tas met tientallen telefoons gevonden. Die waren vermoedelijk onderweg naar het hoofdkwartier van een internationale bende in Spanje. De Franse politie stuurde ze terug naar de politie in Hoofddorp.

Internationale bende

Uit onderzoek bleek dat een internationale bende uit Colombia allerlei festivals afging om mobiele telefoons te stelen. Die bendeleden bezochten onder meer Tomorrowland, de huldiging van Frankrijk na het WK voetbal en de Duitse bierfeesten.

Tijdens Mysteryland waren al twee vrouwen op heterdaad betrapt. Eentje zit nog altijd vast. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en moeten binnenkort voor de rechter komen.

Veel festivalgangers deden aangifte, maar veelal ontbraken bijvoorbeeld daarin de specifieke IMEI-nummers. Sommigen hadden helemaal geen aangifte gedaan. De politie is er uiteindelijk in geslaagd ‘voor een heel groot deel’ de eigenaren te achterhalen.