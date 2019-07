Bezoeker beschadigt kunstwerk Stedelijk Museum

Tobias Rehberger, Mannen verliezen vrouwen, vrouwen verliezen mannen, mensen verliezen het leven, uit 2002 in onbeschadigde staat. Beeld Peter Tijhuis

Volgens het museum blijkt na het bekijken van videobeelden en een gesprek met de bezoeker dat er geen opzet in het spel was. Het kunstwerk Mannen verliezen vrouwen, vrouwen verliezen mannen, mensen verliezen uit het leven (2002) is onderdeel van de tentoonstelling Hybride sculptuur. Het werk van de Duitse kunstenaar Tobias Rehbergerbestaat bestaat uit meerdere onderdelen en een video. De tentoonstelling is een overzicht van hedendaagse beeldhouwkunst uit de collectie van het museum. Wat de waarde van het kunstwerk is, kan het museum niet zeggen.

Het beschadigde kunstwerk. Beeld Rickert van der Vlies.

“De restaurator van het Stedelijk Museum zal een voorlopige reparatie aan het kunstwerk uitvoeren om het zo goed als mogelijk te herstellen,” laat een woordvoerder van het museum weten. “Daarnaast zal het museum in nauw contact met de kunstenaar, waar een goede band mee is, bekijken hoe er met de schade om moet worden gegaan. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat dit onderdeel van het werk opnieuw vervaardigd kan worden.”

Om een inschatting van de schade te maken, is de zaal waarin het kunstwerk staat een kwartier gesloten geweest voor het publiek. Ondanks het incident, blijft het werk gewoon te zien als onderdeel van de tentoonstelling.