Bezoek Smith deed niets af aan koers minister

Dat zei een woordvoerder van Hoekstra desgevraagd aan het ANP. Hij benadrukte daarbij dat het gaat om een langlopend traject.



Zojuist is bekend geworden dat het kabinet aandeelhouder is geworden van de holding Air France-KLM. De afgelopen dagen heeft de Staat een belang van 12,68 procent van de aandelen verworven. Minister Wopke Hoekstra heeft daar 680 miljoen euro voor uitgetrokken. De eerste reacties vanuit politiek Den Haag zijn positief.



Smith was onlangs in Den Haag om te praten over de toekomst van Air France-KLM. De Canadees, die nu een paar maanden aan het roer staat van de luchtvaartcombinatie, benadrukte tijdens dat bezoek er geen plannen zijn om te tornen aan afspraken die in het verleden gemaakt zijn over de positie van KLM binnen de luchtvaartgroep.



Langdurig traject

Het besluit van het kabinet is volgens de zegsman de uitkomst van een langdurig traject waarin gekeken is hoe het publieke belang beter kan worden beschermd. "Daarbij ging het om de staatsgaranties, de governance en nu als sluitstuk het aandelenpakket."



Over het zwart op wit herbevestigen van de staatsgaranties lopen de gesprekken met Smith nog. De baas van Air France-KLM is kort voor het wereldkundig maken van het nieuws ingelicht.



