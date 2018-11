Bewoonster (23) gewond na beschieting woning Zuidoost

Een onbekend persoon loste een schot op de woning op de achtste verdieping van het flatgebouw. Het afgevuurde projectiel sloeg in in het raam en raakte de bewoonster, die op dat moment in de woning was. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.



Uit onderzoek van de politie blijkt dat is geschoten vanuit de richting Dolingadreef of Bernard Shawsingel. Niet uitgesloten wordt dat het schot is gelost vanaf een dak of vanuit een woning.



De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.