Bewonersgroepen over Schiphol: 'Amsterdam moet ingrijpen'

De balans in de stad wordt ondergraven door overmatig door Schiphol gefaciliteerd budgettoerisme

Volgens de bewonersgroepen is groei desastreus voor Amsterdam. De ruim 52.000 woningen die de stad de komende jaren wil bijbouwen, zijn volgens hen dan onhaalbaar. 'De bouwopdracht om mensen die in Amsterdam willen wonen daartoe in staat te stellen, kan niet worden gerealiseerd omdat beschikbare locaties al voor het luchtverkeer zijn bestemd.'



Ook de leefbaarheid in de stad wordt volgens de briefschrijvers onherstelbaar aangetast. 'De balans in de stad wordt ondergraven door overmatig door Schiphol gefaciliteerd budgettoerisme'. Ook wijzen de actiegroepen op de gezondheidseffecten door de uitstoot van fijnstof en vlieglawaai overdag en 's nachts.



Gevaar

De veiligheid is volgens de briefschrijvers eveneens in het geding: 'Het gevaar van het vliegen over dichtbevolkte gebieden werd bewezen tijdens de Bijlmerramp van 1992. Het risico voor omwonenden is tien maal groter dan toegestaan voor andere bedrijfstakken.'