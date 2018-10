Bewoners Zuid onwel door vergiftiging koolmonoxide

De koolmonoxide kwam vrij via een geiser in de keuken die niet was voorzien van een afvoer.



Het stel voelde zich niet lekker en belde daarom de brandweer. Ze hadden het vermoeden dat er koolmonoxide was vrijgekomen. Nadat de brandweer arriveerde, zijn ze onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.



Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat ze buiten levensgevaar zijn en zuurstof krijgen toegediend.



De brandweer in Amsterdam rukt in het stookseizoen, de winter, een paar keer per dag uit voor meldingen van koolmonoxidevergiftiging. Een handvol mensen per jaar overlijdt er aan.



Melder

"We raden een koolmonoxidemelder aan," zegt de woordvoerder. "Wanneer die af gaat, moet je zo snel mogelijk naar buiten. De frisse lucht in. Houd je ramen en deuren dicht. Wanneer de brandweer dan ter plekke is, kunnen ze eenvoudig vaststellen waar de koolmonoxide vandaan komt."



Een slecht onderhouden kachel, geiser of combiketel is vaak oorzaak van een koolstofmonoxidevergiftiging. De kans dat er monoxide vrijkomt wordt ook vergroot wanneer deze installaties in een slecht geventileerde ruimte staan.