Bewoners Zuid in hun slaap overvallen

Zij zouden volgens de politie met de inbreker hebben moeten 'vechten voor hun leven'. De dader is uiteindelijk zonder buit weggevlucht.



De dader is de woning vermoedelijk ingeklommen met behulp van de spijlen van de achterzijde van een bed (zie foto). Dit item behoort niet toe aan de slachtoffers. Volgens de politie is het mogelijk dat de dader het voorwerp in de omgeving van de Zuidelijke Wandelweg heeft gevonden.



Wie meer informatie heeft over de overval of over het spijlenbed wordt verzocht om contact op te nemen met de politie op 0900-8844.