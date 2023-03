Bewoners Zuid: ‘Erotisch centrum? Niet in onze achtertuin, maar ook niet in die van iemand anders’

Ruim 250 bewoners zijn dinsdagavond afgekomen op een inspraakavond in de RAI over het voornemen van de gemeente Amsterdam om in de buurt een erotisch centrum te vestigen. De stemming was eensgezind: ‘Deze gemeentelijke seksclub is een onzalig plan.’

De gezichten staan strak in zaal G102 van congrescentrum RAI deze dinsdagavond. Er worden extra stoelen bijgeschoven om iedereen een plekje te bieden op de inspraakavond over de eventuele komst van een erotisch centrum naar stadsdeel Zuid. Twee van de drie mogelijke locaties van dit complex, dat plek zou moeten bieden aan honderd werkplekken voor sekswerkers, liggen vlak in de buurt: één aan de binnenkant van de Ringweg A10, eentje net aan de andere zijde.

Een plan waarvoor in de zaal maar één persoon verantwoordelijk wordt gehouden: burgemeester Femke Halsema. Voor haar is op de eerste rij een stoel gereserveerd. “Ze is uitgenodigd. We hopen dat ze nog komt,” zegt Claudia van Zanten, fractievoorzitter van de VVD in Zuid. De stoel zal de gehele avond leeg blijven.

De inspraakavond deint mee op de golf van actualiteit die werd veroorzaakt door het protest dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dinsdag openbaarde. Twee van de drie locaties die in beeld zijn, liggen naast het hoofdkantoor van EMA. Het bureau is boos over de plannen en vreest voor de veiligheid van zijn medewerkers en gasten. Met die klacht stapt het instituut nu naar de Europese Commissie, die in 2019 de brexitverhuizing van het agentschap van Londen naar Amsterdam regelde.

“We waren net op het journaal,” stelt een bewoonster tevreden vast, voordat de politici die de bijeenkomst arrangeerden het woord krijgen. De VVD nam samen met CDA, Bij1 en 50Plus het initiatief. De oppositie tegen het erotische vertier verenigt rechts en links. Van Zanten spreekt ter opening van een ‘hoogbouwbordeel’ dat ‘ons stadsdeel ingrijpend zal veranderen’. Jurriaan Limburg van het CDA zegt overvallen te zijn door de komst van wat hij ‘honderd peeskamers’ noemt.

Hun bedoeling is munitie te verzamelen om het plan straks zo daadkrachtig mogelijk te kunnen torpederen. De vier stadsdeelraadsleden – ook Glenda Vijzelman (Bij1) en Paul Beving (50Plus) zijn aangeschoven – maken ijverig aantekeningen van het commentaar vanuit de zaal.

Hoongelach

Daarin hebben zich vooral buurtbewoners verzameld. De stemming is Noord-Koreaans eensgezind: iedereen is tegen. Als een deel van een citaat van Halsema wordt aangehaald waarin de burgemeester zegt dat in het centrum ‘seksualiteit wordt gevierd’ trekt hoongelach over de stoeltjes.

In zo’n viering heeft niemand hier zin. Redmar Damsma bijvoorbeeld zegt verbijsterd te zijn over het voornemen van de coalitie. “Burgemeester Halsema framet het protest heel slim door ons weg te zetten als ‘not in my backyard-types’. We zijn hier in Zuid natuurlijk een stelletje kakkers dat niet zo moet zeuren. Maar we willen dit centrum niet verplaatsen. Dit plan moet helemaal niet doorgaan. Niet in onze achtertuin, maar ook niet in die van iemand anders.”

Suzanne Stofberg valt hem bij: “Een erotisch centrum wordt het genoemd. Laten we het zeggen zoals het is: dit is gewoon een megabordeel. En dat komt hier in een woonbuurt met veel scholen. Verschrikkelijk.”

Veel van de volgende sprekers herhalen dat argument: de komst van een erotisch centrum zal in hun ogen onveiligheid en overlast doen toenemen. Met de prostitutie komen de groepen feesttoeristen en daarmee ook de drugsdealers en uiteindelijk verslaafden en andere criminaliteit, is de redenering. De bewoners voorzien chaos, verkeersinfarcten en vrijgezellenfeesten van dronken Engelsen.

Dienstverlenend beroep

Het nieuwe erotisch centrum zou de drukte en de overlast in het Wallengebied moeten verminderen en beter toezicht moeten bieden op de veiligheid van kwetsbare sekswerkers, is het idee van de gemeente. Over die laatste groep heeft ‘Lucy’ iets te zeggen. Vanaf de achterste rij staat een kleine vrouw op. Ze is sekswerker, zegt ze. “Je hoort dat wij allemaal kwetsbare vrouwen zijn. Maar wij zijn gewoon zelfstandige ondernemers met een dienstverlenend beroep. Voor ons zijn de ramen op de Wallen een veilige plek om te werken.”

Aan de moeder die zojuist heeft gezegd te vrezen voor de veiligheid van haar kinderen heeft ze ook een boodschap: “Ik kan u geruststellen. Wij eten geen kinderen en doen ons werk ook niet op het balkon.”

Maar dat kalmeert de zaal allerminst. Het zijn niet de sekswerkers die als het grootste probleem worden ervaren. Het gaat de aanwezigen om de bezóekers van het centrum. “Ik weet zeker dat de bewoners van de Wallen ons niet dezelfde overlast toewensen die zij ervaren,” stelt Kees de Visser, die zegt te spreken namens bewonersvereniging De Mirandabuurt. Hij noemt de ‘gemeentelijke seksclub’ een ‘onzalig plan’.

Bioscoop

In het erotisch centrum zouden behalve de werkplekken voor betaalde seks ook horeca, een bioscoop en een burlesktheater moeten komen. Maar dat het centrum een andere allure geeft, wil er bij de tegenstanders niet in. “Een megabordeel met een bioscoop blijft een megabordeel.”

Gekleed in keurig colbert vraagt kinderarts Jan Taminiau van Amsterdam UMC het woord. Hij vertelt samen te werken met het EMA en de bezwaren van het agentschap volledig te begrijpen. Het punt dat burgemeester Halsema dinsdag maakte – ‘Er ligt zeker 500 meter tussen het centrum en het EMA, die twee worden geen buren’ – vindt hij niet ter zake doen. “Alle medewerkers moeten straks, vaak laat in de avond, naar station RAI en komen dan alsnog langs het centrum. Ik weet zeker dat het EMA met voorkennis van dit plan nooit naar Amsterdam zou zijn gekomen.”