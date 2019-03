Bewoners Zeeburgereiland naar Raad van State om Sluisbuurt

Het voelt nu alsof de gemeente een prestigeproject uitrolt over de rug van lokale bewoners.

De buurt maakt vooral bezwaar tegen de omstreden woontorens die in de plannen voorkomen, en mogelijk 125 meter hoog gaan worden. De buurt vreest voor hun uitzicht, zegt Van Dijk. Dat het braakliggend stuk land naast de Piet Heintunnel zo bruusk vol komt te staan, gaat hen te ver.



Alles of niets

"Mijn cliënten begrijpen ook wel dat er gebouwd moet worden in Amsterdam, en dat ruimte schaars is. Maar dit terrein heeft jarenlang braak gelegen. Moet het nu dan op zo'n alles of niets-wijze, of zit daar nog een mogelijkheid tussen? Het voelt nu alsof de gemeente een prestigeproject uitrolt over de rug van lokale bewoners."



De Sluisbuurt is een van de nieuwe wijken die het college wil aanleggen in de stad, om zo tot het streefgetal van zo'n 52.500 nieuwe woningen in 2025 te komen. Er wordt ook gebouwd op IJburg, rondom de Bijlmer Bajes, de Houthavens en in Noord.



Aanslag op het IJ

Hoewel ook in de gemeenteraad de meningen verdeeld waren, ging de raad eind november akkoord met de bouw. Zo noemde de fractie van Forum voor Democratie de woontorens een 'aanslag op het IJ'. Wethouder Marieke van Doorninck zei in november in de gemeenteraad dat 125 meter hoge torens de buurt "gevarieerder en spannender" maken. Uiteindelijk was het overigens alleen het CDA dat tegen de Sluisbuurt stemde.



Van Dijk verwacht dat het door hem ingediende beroep deze zomer voor de Raad van State dient.



Lees ook: 'Met die woontorens dreigt een Bijlmerscenario in de Sluisbuurt'