Bewoners woonboot vangen bot: zwemmen mag bij Borneosteiger

Borneokade. Beeld Jakob Van Vliet

De Amsterdammers wonen op een woonboot op achttien meter van de steiger in het Oostelijk Havengebied. Daar wordt op mooie dagen volop gezwommen, waarbij zwemmers de steiger gebruiken om in het water te komen. Volgens de bewoners zorgt dat voor ‘veel overlast’ en ‘een enorme druk op het water’. Het zou bovendien in strijd zijn met het bestemmingsplan. Toen de gemeente handhaving weigerde, stapten de bewoners naar de rechter.

In een voorlopige voorziening oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dat er geen sprake is van ‘intensief gebruik’ van het water. Omdat er geen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie of recreatie in verenigingsverband, doet het zwemmen geen afbreuk aan het bestemmingsplan. ‘Dat er op bepaalde warme dagen veel zwemmers in het water zijn, is onvoldoende om te spreken van intensief recreatief gebruik,’ aldus de rechter.