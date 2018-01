Bewoners Wittenburg: 'Dit is onze eigen Bataclan'

We dwingen de jongens hier op het plein in een hoek, we zetten een stempel op ze: dit zijn waardeloze jongens.

Aan de rand van het plein houden veel jongeren afstand. Ze willen wel praten, 'maar alleen als het geen kutartikel wordt'. "Dat dit Mo moet overkomen is oneerlijk, hij deed nooit een vlieg kwaad, hij hielp iedereen. Hij liep zelfs stage bij een buurthuis, hoe braaf kan je zijn? En dan word je doodgeschoten. Dit is bizar."



Drugsrunners

Dat het nu voor de tweede keer in korte tijd raak is in de buurt is geen toeval zegt buurtbewoonster Mirjam. "Dit is geen gevaarlijke buurt, zou je zeggen. Maar dat is het dus wel. 's Avonds zie je hier jongens rondhangen die bedreigend zijn. Ik denk dat het drugsrunners zijn die van hieruit op en neer rijden naar de grachtengordel, waar hun dure klanten cocaïne bij ze bestellen."



Er moet iets gebeuren, zegt ook Cynthia. "Zo kan het niet verder. We dwingen de jongens hier op het plein in een hoek, we zetten een stempel op ze: dit zijn waardeloze jongens. Dan voelen ze zich natuurlijk nog waardelozer en gaan ze zich ook gedragen. Maar ik ken ze. Deze jongens deugen, bijna allemaal. Ze zijn keurig en beleefd, ze werken bij de Albert Heijn en ze zijn een hechte groep. Help ze dan!"



