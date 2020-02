Bewoners Vondelparkbuurt tegen verbouwing klassieke panden stappen naar Ombudsman

Buurtbewoners van de Van Eeghenstraat zijn naar de Ombudsman gestapt. Beeld Shutterstock

De bewoners uiten hun kritiek op de verbouwing van de woonhuizen tot een groot kantoor met een garage van bijna duizend vierkante meter in een brief aan ombudsman Arre Zuurmond. De vergunning werd op 12 juli 2019 afgegeven, toen veel gezinnen met vakantie waren. Dat was tot ergernis van omwonenden nog voordat hun bezwaar tegen de bouwplannen was afgehandeld.

De irritatie onder buurtbewoners groeide verder toen bleek dat de gemeente het nieuwe bestemmingsplan voor de Van Eeghenstraat op de politieke agenda van deze maand had gezet. Bovendien was in dat nog niet aangenomen plan de nieuwe situatie met de grote garage al ingetekend.

Voorts heeft de gemeente de voorgenomen behandeling van het bestemmingsplan niet tijdig meegedeeld, stellen twee van de in totaal 155 buurtbewoners die bezwaar aantekenden, Maarten Eliasar en Jeanne van Bruggen. Volgens de omwonenden, die twee advocaten hebben ingeschakeld, worden zij door het stadsdeel Zuid niet correct behandeld. Het bezwaar van de bewoners wordt pas op 19 maart in behandeling genomen, terwijl de gemeente het bestemmingsplan al als hamerstuk aan de raad had voorgelegd.

‘Kapitalisten’

Tiers Bakker van de SP staat achter de buurtbewoners. Hij zegt dat stadsdeel Zuid probeert ondernemers te faciliteren zonder het beleid van de gemeente op gebied van bouwwoede, autoverkeer, schone lucht en waterberging in acht te nemen. Ook denkt Bakker met zorg aan zijn eigen achterban. “Deze inwoners van Zuid hebben genoeg geld om dure advocaten in te schakelen als zij hun privé-omgeving moeten verdedigen. Maar hoe zou het zijn als minder kapitaalkrachtige Amsterdammers op deze manier in de mangel worden genomen. Het zijn hier kapitalisten die een woonwijk aan het Vondelpark binnendringen.”

Over het doel is Bakker helder: “We zullen het kantoor en de garage uit het bestemmingsplan amenderen. Daarna moet bij de rechter de door de gemeente afgegeven bouwvergunning worden vernietigd.”

Ook GroenLinksraadslid Nienke van Renssen, op wiens initiatief de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad is uitgesteld, toont zich bezorgd en heeft een groot aantal vragen aan ambtenaren gesteld. “Ik wil bijvoorbeeld weten hoeveel kelders er al in die straat zijn gebouwd, welke voorwaarden aan die vergunningen zijn verbonden, op welke manier er met de grondwaterstand rekening is gehouden en hoe het gemeentelijk parkeerbeleid geborgd is.”

De beoogde verbouwing betreft drie klassieke panden uit 1903 met vijf bouwlagen op de nummers 94, 96 en 98 in de Van Eeghenstraat, aan de rand van het Vondelpark. De panden vormen een geheel met omliggende woningen en hebben monumentale kenmerken. De eigenaar, Hidde de Graaf van Grabo Onroerend Goed, wil de villa’s uitbreiden tot een kantoor voor 220 werknemers en het geheel voorzien van een ondergrondse parkeergarage van bijna duizend vierkante meter. De garage zal volgens omwonenden de waterhuishouding in de buurt ernstig verstoren.