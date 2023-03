Bewoners Vondelparkbuurt over autoluwe stad: ‘Al die auto’s, dat is toch niet meer van deze tijd’

De gemeente heeft plannen om in het centrum auto’s te weren. De Amstelveenseweg ter hoogte van het Vondelpark is één van de punten die mogelijk afgesloten wordt voor autoverkeer. Beeld Dingena Mol

Heerlijk zou dat zijn, zegt Gerard Jacobs: “Hoe minder auto’s, hoe beter. Ik denk dat als je het autogebruik inperkt, dat je er een mooiere stad voor terugkrijgt, een leefbaardere stad.” Een paar minuten eerder, op precies dezelfde plek, betoogde Angela van der Voort precies het tegenovergestelde. “Dat zou belachelijk zijn. Het enige dat je bereikt met het afsluiten van straten, is dat mensen méér kilometers moeten rijden om met de auto op hun bestemming te komen. Niet aan beginnen dus!”

In de Saxen-Weimarlaan in de Willemsparkbuurt schiet het alle kanten op als het gaat over het voorstel van het stadsbestuur om een hele reeks belangrijke wegen in de stad af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hier, met uitzicht op de plek waar de Amstelveenseweg in de plannen geblokkeerd kan worden met grote betonnen bloembakken, zou het autoluwe beleid van de toekomst het eerst zichtbaar moeten worden. De Amstelveenseweg wordt dan, voor automobilisten in ieder geval, een doodlopende straat waar mensen hooguit nog hun auto heensturen als ze er echt moeten zijn.

Sneller ov

Verkeerswethouder Melanie van der Horst liet er onderzoek naar doen. De uitkomst: door straten af te sluiten voor auto’s, kan het openbaar vervoer beter doorrijden. Wie per se met de auto van de ene kant van de stad naar de andere moet, is dan aangewezen op de ringweg.

Belachelijk, zegt Paul Frisch, die in de buurt langs het Vondelpark woont. “Dus als ik vanaf hier straks in de buurt van het Surinameplein moet zijn met de auto, moet ik eerst helemaal de verkeerde kant op naar het Olympisch Stadion, daar de A10 op en vervolgens één afrit verder er weer vanaf? Dat is idioot, het Surinameplein is hier een paar honderd meter vandaan.” Is de fiets voor hem geen optie? “Niet als ik iets groots wil vervoeren. Bovendien: bepaalt burgemeester Halsema tegenwoordig hoe ik me verplaats?”

Eerder zei wethouder Van der Horst hierover dat alle bestemmingen in de stad bereikbaar zijn en moeten blijven voor autoverkeer. Maar gemakkelijker wordt het automobilisten zeker niet gemaakt in de voorstellen: doordat de stad is onderverdeeld in verschillende sectoren, is van de ene sector naar de andere rijden praktisch onmogelijk geworden. Van der Horst: “De knop moet om.”

Een eeuwigheid

Die knop heeft de eerder genoemde Gerard Jacobs inmiddels wel omgezet. Als hij met de auto bij zijn zoon langsgaat in de Indische Buurt piekert hij er al niet over om dwars door de stad te rijden. “De Ringweg is ervoor gemaakt en bovendien: in de stad is het veel te druk, je doet er een eeuwigheid over. Al die auto’s, dat is toch niet meer van deze tijd? Maar het is ook een beetje de tijdgeest: mensen willen een vliegtuig nemen om zich te laten vervoeren naar een eilandje in de Middellandse Zee.”

Daar denkt bewoonster Charlotte net even anders over. Ze heeft geen auto, ze rijdt een scootmobiel die ze gewoon op de stoep voor haar huis parkeert. Toch noemt zij het voornemen van het stadsbestuur absurd. “Je maakt het autorijden onmogelijk, maar het openbaar vervoer is hier de laatste jaren uitgekleed. Als ik een tram wil nemen moet ik naar het Surinameplein, denk je dat ik daar zomaar even naartoe wandel?”

Uitzonderingen

Het zou ingrijpend zijn, zegt Paul, die ook niet met zijn achternaam in de krant wil. Hij woont in de buurt en ziet ook wel in dat minder auto’s de buurt ten goede zou komen. Maar: “Je moet het openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Dat je in de tram soms twee minuten achter een file vol auto’s staat, maakt mij niet uit. Ze zouden het ov dan gratis moeten maken.”

Jonathan Penn ziet weer andere problemen: hij is pakketbezorger en moet bijna dagelijks dwars door de stad met zijn bestelbusje. “Over het algemeen plannen ze een logische route voor je, maar het wordt allemaal wel heel ingewikkeld als ik continu op wegversperringen stuit. Hopelijk verzinnen ze uitzonderingen voor bezorgers.”

Juist niet, zegt Martin Vishnudatt. Volgens deze gepensioneerde oogarts is het het verstandigst om overal in de stad essentiële wegen af te sluiten voor doorgaand verkeer. “De enige uitzondering moet zijn voor nooddiensten. Als je dit maar een béétje doet, creëer je sluipverkeer. One big bang, dan heb je even een week problemen en daarna zijn de meeste mensen het wel gewend. Ik geloof er heilig in dat het daarna rustiger wordt omdat mensen dan gewoon wat vaker de auto laten staan.”