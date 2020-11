Bewoners vast in huis wegens gevonden explosief Plantage Parklaan

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het pakketje werd aangetroffen in de portiek van verschillende woningen. Omdat meerdere deuren uitmonden in de portiek, zitten enkele bewoners nog vast in huis. Zij wachten aan de achterzijde van hun woning. “Anders moeten ze over een mogelijk explosief stappen,” zegt een politiewoordvoerder.

Inmiddels zijn vijftien mensen uit woningen rondom de portiek ontruimd. De gehele Plantage Parklaan is afgezet. Volgens een getuige is ook de Plantage Middenlaan afgezet. Het tramverkeer wordt omgeleid.

Na een eerste controle van de explosievenverkenners van de politie na een melding van een verdacht pakketje, ontstond het vermoeden dat het gaat om een explosief. Hierop werd de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld.

