Bewoners vast in huis wegens explosief Plantage Parklaan

Plantage Parklaan afgezet vanwege verdacht pakketje. Beeld Joris Van Gennip

Het pakketje werd aangetroffen in de portiek, waaraan meerdere deuren van woningen grenzen. Daarom zitten enkele bewoners nog vast in huis. Zij wachten aan de achterzijde van hun woning. “Anders moeten ze over een mogelijk explosief stappen,” zegt een politiewoordvoerder.

Inmiddels zijn vijftien mensen uit woningen rondom de portiek ontruimd. De gehele Plantage Parklaan is afgezet. Ook de Plantage Middenlaan was enige tijd afgezet, maar die straat is inmiddels weer vrijgegeven. Het tramverkeer werd omgeleid, maar inmiddels rijdt tram 14 weer de gebruikelijke route.

‘Werken kan nu even niet’

Een man in een wollen trui onder zijn colbert staat bij het rood-witte lint. Zijn gezin werd met een megafoon opgeroepen naar buiten te komen. Hij is zowat de buurman van nummer 24 waar het pakketje is aangetroffen. De kinderen zijn inmiddels naar de crèche. “Een beetje vreemd natuurlijk. We dachten eerst dat het met de graafwerkzaamheden te maken had. Ik moet eigenlijk werken, maar dat kan nu even niet.” Hij is er laconiek onder. “Wat kun je anders doen?”

Na een eerste controle van de explosievenverkenners van de politie naar aanleiding van een melding van een verdacht pakketje, ontstond het vermoeden dat het gaat om een explosief. Hierop werd de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld die vaststelde dat het inderdaad om een explosief bleek te gaan. Zij zullen het explosief afvoeren. Het Nederlands Forensisch Instituut gaat sporenonderzoek doen.

Aan de Plantage Parklaan werd afgelopen zomer nog een Mercedes in brand gestoken, bleek uit camerabeelden. Het was niet de eerste keer dat de eigenaar van de auto doelwit was: eerder werd zijn huis en bedrijfspand al beschoten. Ook is hij een keer klemgereden. Of die acties verband houden met het mogelijke explosief, is onbekend.

