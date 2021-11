Bewoners van wooncomplexen Change= woedend na verdrievoudiging servicekosten: ‘Je kan geen kant op’

Verhuurder Change= heeft voor bewoners van zijn wooncomplexen in Nieuw-West en Zuidoost de servicekosten meer dan verdrievoudigd. Bewoners voelen zich in de maling genomen.

Het viel de bewoners koud op hun dak. Change= kondigde vorige week vrijdag per e-mail een forse verhoging van de servicekosten aan en liet weten die enkele dagen later al af te schrijven. In Nieuw-West stijgen de servicekosten van ongeveer 50 euro naar 166 euro en in Zuidoost van ook ongeveer 46 euro naar 172 euro. Een aantal bewoners komt daardoor in financiële problemen, zeggen ze.

Een paar maanden geleden besliste de rechter nog dat 250 (ex-)huurders van Change= jarenlang ten onrechte hebben betaald voor een zogeheten communityovereenkomst. Hierin waren kosten vastgelegd voor een lidmaatschap, een interieurpakket en internet. Het ging om zo’n 75 tot 120 euro per maand bovenop de maandelijkse huur en servicekosten van 600 tot 700 euro.

De verhuurder mocht de kosten volgens de wet niet apart in rekening brengen, oordeelde de rechter. De geleverde zaken en diensten in de communityovereenkomst moesten onderdeel zijn van de in rekening gebrachte reguliere huur- en servicekosten.

Maar nog voordat Change= het jarenlang ten onrechte betaalde geld aan de 250 huurders heeft teruggestort, probeert het volgens bewoners nu alsnog dit geld te incasseren door de servicekosten fors te verhogen. “Ze verdraaien daarvoor de uitspraak van de rechter,” zegt bestuurslid Sander (hij wil niet met achternaam genoemd worden) van de huurdersvereniging van het complex aan het August Allebéplein in Nieuw-West. “Ze zeggen bevoegd te zijn om de dienstenkosten die ze niet van de rechter mochten factureren, bij de servicekosten te voegen. Dat hebben ze nu gedaan zonder enige onderbouwing.”

Change= laat in een reactie weten dat dit wel mag. “De totale woonlast blijft gelijk,” aldus een woordvoerder. “Met de uitspraak van de rechter verschuiven we de communitykosten naar de servicekosten.”

Kosten niet te controleren

Change= schrijft in de afrekening van de servicekosten er ‘in geen geval’ aan te verdienen. ‘Alle kosten die zijn opgenomen in de servicekosten zijn daadwerkelijk gemaakte kosten,’ aldus de verhuurder. Volgens de wet moet dat getoetst kunnen worden door bijvoorbeeld facturen te overleggen. Zo moet ook de Huurcommissie kunnen zien dat die kosten kloppen.

Maar bewoners zeggen dat dat niet mogelijk is. Zo worden internetkosten door Change= zelf gefactureerd, waardoor die niet gecontroleerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de post ‘signaallevering en data-installatie’ die van 14.400 euro naar 189.058 euro per jaar steeg. Daarnaast worden er in Nieuw-West ook kosten doorberekend voor een lockerservice die nooit is gerealiseerd en vragen bewoners zich af waar een bedrag van drie ton voor huismeesters en beveiliging aan wordt uitgegeven, omdat er regelmatig ‘zwervers in het pand slapen’.

Change= stelt in een reactie dat de bewoners nu voor 45 euro per maand ‘supersnel’ internet hebben: “Bij andere aanbieders betaal je substantieel meer.” Lockerkosten zijn ook niet in rekening gebracht, zegt het bedrijf. Dat er laatst een ‘insluiper’ is geweest door een ‘defecte deur’ vindt Change= vervelend. “We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dit zich herhaalt.”

De huurdersvereniging van het wooncomplex aan het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost bevestigt dat ook bij hen de servicekosten flink gestegen zijn. Ook daar voerde een bewoner een proces tegen de communityovereenkomst, met succes. De vereniging geeft aan daar blij mee te zijn: nu de kosten worden opgevoerd als servicekosten, kunnen die eventueel worden voorgelegd aan de Huurcommissie. ‘Dat heeft de rechtszaak ons opgeleverd,’ laat het bestuur weten.

In de maling genomen

Hanna Smit van Stichting !Woon, is betrokken bij de lopende rechtszaak. Ze zegt dat de plotselinge forse verhoging van de servicekosten ‘veel frustraties oproept’ bij de veelal jonge huurders. “Change= is niet eerst in gesprek gegaan met de bewoners en/of huurdersverenigingen over de plotselinge verhoging van de servicekosten. Als een verhuurder nieuwe kostenposten in rekening wilt brengen, dient 70 procent van de bewoners daarmee akkoord te gaan.”

Een bewoner, die niet met haar naam genoemd wil worden, voelt zich ‘in de maling genomen’. “Je kan geen kant op en wordt er verdrietig van.” Voor haar stijgen de servicekosten nu met 116 euro per maand, terwijl ze net van de communitykosten van 95 euro per maand af was. Daardoor voelt het stopzetten van de dienstenovereenkomst als een sigaar uit eigen doos, zegt ze.

“En dan is het onderaan de streep dus nog 21 euro per maand meer geworden dan het al was. Ik was hier hartstikke gelukkig, want het is mijn eigen plekje in de stad. Maar dat gevoel is weg.”