Bewoners van vrijplaats ADM voelen zich eindelijk thuis op de slibvelden

De nieuwe 'vrijplaats' van de voormalige bewoners van het ADM-terrein ligt op de Buikslotermeerdijk, op de slibvelden van de voormalige waterzuivering daar. Beeld Joris Van Gennip

ADM-Noord begon begin 2019 in een barre modderpoel. Toen er na 21 jaar een einde was gekomen aan de gekraakte vrijplaats diep in het Westelijk Havengebied was er voor 50 van de 125 bewoners plek op een terrein langs de A10 in Amsterdam-Noord, op de slibvelden van een voormalige waterzuivering. Daar konden ze hartje winter helemaal opnieuw beginnen. “Je appartement verhuizen duurt één dag. Maar een heel dorp is nogal een operatie,” zegt bewoner Corinna (37), die niet met haar achternaam in de krant wil. “Het was een bittere tijd,”

De oud-ADM’ers mogen in totaal twee jaar blijven in Noord, maar onder strenge voorwaarden. De gemeente wil namelijk voorkomen dat de bewoners het net als eerder in de haven zelf voor het zeggen krijgen op een afgegrendeld terrein. Corinna: “Als je om zeven uur ’s morgens naar de wc ging, kon je zomaar handhavers tegenkomen die je om je legitimatie vroegen.”

Anderhalf jaar later ziet ADM-Noord er heel anders uit. De caravans en pipowagens hebben heuse tuintjes gekregen, er is een kroeg en houten keten die ooit in België dienstdeden als poffertjesrestaurants zijn opgetuigd tot een keuken en een expositieruimte. In de moestuin schieten de groenten omhoog: samen met de van het oude ADM-terrein bekende sculpturen van slangen en andere reptielen, zijn ook bakken vol vruchtbare grond meegekomen. Na een bewogen eerste jaar begon de lente van 2020 met een drukbezochte kunstmanifestatie en een goedgevulde programmering. En toen kwam corona.

Langer blijven

Deze week hopen de ADM’ers in gesprek te komen met stadsdeel Noord. Ze zouden graag langer blijven op de slibvelden. Maar volgens de afspraken die met de gemeente werden gemaakt bij hun vertrek uit de haven, moeten ze uiterlijk 31 oktober weg uit Noord. De zoektocht naar een ander terrein heeft, ook door corona, nog niets opgeleverd. Ze hebben 23 plekken onderzocht, tot in Almere toe. “Zelfs op leegstaande campings kun je niet zomaar gaan wonen met een groep van vijftig personen,” zegt bewoner Berk (37). Ook hij wil niet met zijn achternam in de krant.

Een speciale afdeling van de gemeente zoekt intussen naar ‘vrije ruimte’. Die inspanning vloeit voort uit de belofte uit het coalitieakkoord om de ‘rafelranden’ en de ‘tegencultuur’ te beschermen nu de stad zo gewild en duur is geworden. Volgens de ADM’ers wordt daarbij gewerkt aan een nieuwe vrijplaats die er in 2022 kan zijn. Vandaar het verlangen naar een overbruggingsperiode op de slibvelden. Het lijkt de enige manier om de hechte gemeenschap bijeen te houden. “ADM zou anders weer uiteenvallen, terwijl de stad juist bezig is dit soort plekken te creëren. Omdat ze worden gemist in de stad.”

En daarbij: de waterzuivering staat al zeventien jaar leeg en er zijn pas op de lange, lange termijn plannen voor het terrein. De gedachte is dat als de ADM’ers hier een paar jaar langer blijven, ze daarmee niemand in de weg zitten. Of ze zich houden aan de afspraak om voor 1 november te vertrekken, vinden Berk en Corinna een moeilijke vraag. Ze hopen een luisterend oor te vinden bij het stadsdeelbestuur en de gemeenteraad.

Het bevalt ze goed in Noord. Vanuit nieuwbouwwijk Elzenhagen, aan de andere kant van de Ring, weten zelfs al wat buurtbewoners hun weg te vinden naar de activiteiten die ADM elke vrijdag en zondag organiseert. “Ik ben in Noord opgegroeid,” zegt Berk. “Noord heeft een rauw randje, daar passen wij wel bij. Hier woont ook een grote groep die zit te balen van yuppen en gentrificatie.”

De woonbuurten net aan de andere kant van de snelweg kunnen volgens Berk ook wel wat reuring gebruiken. “Er is niet eens een kroeg. Wij voegen echt wel iets toe aan Amsterdam.”