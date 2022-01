Bewoners Van Limburg Stirumplein in opstand tegen komst van nóg een flitsbezorger

Flink opent op 20 januari een dark store op het Van Limburg Stirumplein, tot frustratie van omwonenden. Beeld Ashkan Mortezapour

Op 6 januari klinken in de Facebookgroep Westerparkbewoners de eerste geruchten: in het voormalige pand van Primera op het Van Limburg Stirumplein komt het magazijn, een dark store, van flitsbezorger Flink. Peter Siegel, bewoner van de Staatsliedenbuurt en een van de beheerders van de groep, zegt dat hij aan zulke geruchten doorgaans geen gehoor geeft. Maar al gauw blijkt uit berichtgeving van De Westkrant dat het verhaal klopt: al op 20 januari moet de vestiging opengaan.

Reden voor Siegel om — vanuit zijn positie als bewoner, benadrukt hij — met een aantal buren een petitie op te stellen: ze vrezen (geluids)overlast, intimidatie en een stoep die volstaat met fietsen van bezorgers, net als elders in West en in De Pijp.

De bewoners willen dat Flink alsnog verhuist naar een andere locatie. Is dat niet mogelijk, dan moet het bedrijf zich op z’n minst houden aan een aantal regels: een begaanbare stoep, en géén vrachtwagens die de hele dag af en aan rijden. De petitie was maandagmiddag 832 keer ondertekend.

Stadsdeel kijkt mee

Melanie van der Horst, stadsdeelbestuurder in West, kan zich absoluut vinden in de bezwaren van de bewoners. In december trad ze al op tegen flitsbezorger Zapp, die in de Fagelstraat voor veel overlast zorgde: een dark store paste volgens het stadsdeel niet binnen het bestemmingsplan. Twee andere locaties in West worden nog onderzocht.

Of eenzelfde ingreep ingreep mogelijk is op het Van Limburg Stirumplein, valt te bezien. “Bij de Fagelstraat was het heel duidelijk, dat pand had een ander bestemmingsplan. Op veel andere locaties in de stad is dat plan breder te interpreteren,” zegt Van de Horst.

Over het pand waar Flink intrekt was überhaupt al veel discussie. Eerder kreeg een tandarts geen vergunning: niet de juiste bestemming. Ook heeft het gebied rond het Van Limburg Stirumplein volgens het stadsdeel baat bij een breder winkelaanbod. “De komst van een flitsbezorger zorgt juist voor overlast en verschraling van de buurt,” zegt Van der Horst. “Wij willen dat daar een winkel komt, nu is de juridische kwestie: is een flitsbezorger een winkel? Ik vind van niet.”

Wachten op regels voor héél Amsterdam

Vorig jaar werd al duidelijk dat Amsterdam als stad wil optreden tegen de komst van dark stores en zint op spelregels voor flitsbezorgers. Er moet één lijn worden getrokken, zodat de stad volgens Van der Horst ‘een goed juridisch verhaal heeft’.

Flitsbedrijven kunnen zich nu nog vrijuit vestigen, maar moeten er binnenkort dan ook rekening mee houden dat een vergunning verplicht is voor bepaalde locaties. Dat wordt nu door de gemeente onderzocht en heeft volgens Van der Horst prioriteit. Alleen al in haar stadsdeel zijn op dit moment acht dark stores gevestigd, die van Flink zal de negende zijn.

Hoewel de stadsdeelbestuurder in afwachting van stadsbrede regels niet kan handhaven op het bestemmingsplan, heeft ze wel de capaciteit om stevig op te treden tegen overlast rond een aantal locaties in West. Mocht Flink er toch komen op het Van Limburg Stirumplein, en mocht de stoep toch overspoeld worden door bezorgfietsen, dan zal Van de Horst niet schromen om in te grijpen. Budget daarvoor krijgt ze van de gemeente.

Buurtbewoner Siegel benadrukt dat de petitie geenszins dient als sneer tegen ‘zijn’ stadsdeelbestuurder. “Sterker: die dient ter ondersteuning, ik vind het heel goed hoe ze dit probleem aanpakt.”