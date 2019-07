Bewoners van het dorpse Kattenlaantje zijn ‘shared space’ zat

Achter CS is het concept ‘shared space’ succesvol, maar in de Kattenlaan tussen de Overtoom en het Vondelpark willen bewoners fietsers en voetgangers juist van elkaar scheiden. ‘Het wordt steeds drukker.’

Van alle straatjes tussen de Overtoom en het Vondelpark is dit een beetje een aparte. Geen parkeerplaatsen, geen auto’s en aan het eind een fietsvriendelijke doorgang naar het park. Fietsers en voetgangers bewegen zich vrijelijk van de ene naar de andere kant. Terwijl achter CS de shared space in de publiciteit alle aandacht voor zich opeist, is het in de Kattenlaan al jarenlang de praktijk.

Het is hier zo’n beetje ongeorganiseerd omdat het de bedoeling is. Als alles door elkaar heen gaat, is iedereen alert en komen de verschillende verkeersdeelnemers er samen wel uit, is het idee. Op het eerste oog gaat dat ook prima. Maar als je wat langer staat te kijken, zie je ergernis her en der. Een fietser die op volle kracht door het smalle straatje knalt, twee jongens die heen en weer voetballen zonder op- of omkijken.

“Alles loopt door elkaar heen, maar dat gaat lang niet altijd goed,” zegt bewoner Peter van der Werff. Vroeger paste het allemaal, zegt hij. De laatste jaren wordt Amsterdam drukker en drukker en dat geldt allemaal niet minder voor dit straatje en deze buurt. “Dat levert irritaties op. Mensen houden minder rekening met elkaar en er spelen zich soms gevaarlijke taferelen af in de straat. Dat maakt het allemaal minder prettig.”

Agressiever

Terwijl de ongeorganiseerdheid dus jarenlang het geheim was achter het bijna dorpse Kattenlaantje, lijkt dat zich nu tegen het straatje te keren. Peter Schippers fietst hier elke dag doorheen, het Kattenlaantje is voor hem de snelste manier om vanaf zijn huis in de Kinkerbuurt het park in te komen. “Dat ging altijd perfect, maar de laatste jaren wordt het drukker en drukker, waardoor bewoners steeds agressiever reageren, ook als je heel voorzichtig langs iedereen fietst. Ik zou willen dat hier een gescheiden fietspad komt.”

Laat dat nu precies zijn wat Van der Werff namens een goed deel van zijn buurtgenoten ook nastreeft. “We hebben allerlei verbeterpunten voor de Kattenlaan gemaakt, die allemaal neerkomen op verkeersregulering. Het is door de toenemende drukte belangrijk dat zowel voetgangers als fietsers weten naar welke kant ze moeten uitwijken. De huidige chaos schept voortdurende consternatie, angst, bijna-ongelukken en echte ongelukken.”

Obstakels

De plannen van de buurt komen neer op het zoveel mogelijk scheiden van voetgangers en fietsers. “Breng de fietsers, zowel heen als terug, zoveel mogelijk naar de noordzijde van de Kattenlaan. Dat kan vrij eenvoudig, bijvoorbeeld door borden te plaatsen bij de toegang tot de straat, maar ook door het aanbrengen van tekens op de straat.”

Ook pleiten de bewoners ervoor de obstakels in de Kattenlaan weg te halen. “Sommige bewoners denken dat plantenbakken, struiken, bomen en palen de snelheid uit het fietsverkeer halen, maar mede door de komst van steeds meer e-bikes, gaat de snelheid desondanks steeds verder omhoog. Obstakels dragen bij aan het gedrang.”

Het stadsdeel zegt bekend te zijn met het probleem. Over hoe het moet worden aangepakt, kan nog niets worden gezegd, aldus een woordvoerder. “We waren van plan twee bomen te kappen, maar daar kwam ook weer protest tegen. Na de vakantie gaan we weer rond de tafel.”