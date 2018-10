Bewoners Van der Pek: 'Ik hoop dat we niet meer gaan betalen'

"Tuurlijk ben ik voor duurzaamheid. Maar wij hebben de afgelopen vier jaar in een bouwput geleefd," zegt buurtbewoonster Mariska van der Burgt. "De gemeente is net klaar met de nieuwe bestrating van de Van der Pekstraat. Eindelijk begint de buurt weer te leven, zonde als alles weer wordt opengebroken."



Peter Vittali, die al vijfenzestig jaar in de Van der Pekbuurt woont, ziet er meer in. "Mijn huis moet nodig gerenoveerd worden. Als ze ons dan gelijk van het aardgas afhalen is dat prima. Ik hoop alleen dat we niet meer gaan betalen dan nu."



2600 woningen

De Van der Pekbuurt is de eerste wijk in Amsterdam die in zijn geheel van het aardgas af gaat. Hiervoor zal een netwerk van buizen worden aangelegd om de 2600 woningen op stadswarmte aan te sluiten. Woningcorporatie Ymere gaat deze klus uitvoeren in combinatie met de al geplande renovaties van de woningen. In 2040 wil de gemeente de hele stad van het aardgas af hebben.