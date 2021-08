Bewoners trokken al weken voor flatbrand aan de bel: ‘Ik wil me niet weg laten pesten’

Beeld Novum RegioFoto

De 28-jarige Andra Geurtz woont op de zesde verdieping van de flat en werd vrijdagochtend wakker van een vreemde geur. “Maar dat is wel vaker in West, dus ik zette mijn raam open om te luchten. Maar het werd alleen maar erger en toen zag ik plotseling rook.” Geurtz heeft op diens gang mensen wakker proberen te maken door op de deuren te bonzen. Op verschillende verdiepingen stond het op dat moment al blauw. Via de brandtrap kon die met een groep naar buiten komen.

Geurtz koppelde de brand al snel aan eerdere incidenten in de flat, waarvan die de afgelopen maanden een lijst bijhield. Het eerste incident was op 20 mei, toen op een Vietnamese vlag een swastika werd aangetroffen. Een paar weken later werd een poster op de deur van een medebewoner, Julia Zegeling, verbrand. Zegeling is onderdeel van de queercommunity en had de poster opgehangen naar aanleiding van twintig jaar huwelijksgelijkheid.

Regenboogvlaggetjes

Zegeling: “Ik schrok heel erg toen ik het ontdekte. Om bij mijn deur te komen, moet je een gang in. De dader moet dus doelgericht naar mijn deur zijn gelopen.” Zegeling hing een nieuwe poster op, die ze later verbrand aantrof. “Toen heb ik als tegenreactie een hele zooi regenboogvlaggetjes laten drukken. Ik deed ze bij flatbewoners in de brievenbus met de vraag of ze deze rond de Prideweek op wilden hangen als statement.”

Flatbewoners gaven massaal gehoor aan haar verzoek, maar in de weken die volgden werden meerdere vlaggetjes werden in brand gestoken – met de grote brand van vrijdagochtend als voorlopig dieptepunt. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur te doven. Vier mensen raakten gewond, tien appartementen zijn onbewoonbaar.

Aangifte

Zegeling maakte van de eerdere brandjes melding bij de politie en woningbouwvereniging Duwo, maar kreeg nul op rekest omdat er te weinig informatie zou zijn om actie op te kunnen ondernemen. De politie liet eerder vrijdag weten dat er inderdaad ‘heel weinig opsporingsindicaties waren’.

Zegeling, die hoopte op maatregelen van de woningbouwvereniging, vond vooral de reactie van Duwo ‘nogal slap’. Bewoners kregen wel een mail waarin de verhuurder duidelijk maakte de incidenten niet te accepteren en te zoeken naar de daders. Huurders die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan de vernielingen konden rekenen op directe huisuitzetting.

Volgens woordvoerder Gijsbert Mul klopt het beeld dat Duwo niets heeft gedaan niet. “De beheerders hebben extra rondes gelopen en we stonden in nauw contact met de politie. Dat bewoners toch dit idee hebben, geeft aan dat we hierover niet goed hebben gecommuniceerd. Dat nemen we natuurlijk mee.”

Geurtz en Zegeling denken dat het plaatsen van camera’s een oplossing zou kunnen zijn, Duwo ziet daar niets in. Mul: “Als iemand kwaad wil, trekt diegene meestal een hoodie aan en zie je nog niks. Daarbij hebben we het over elf verdiepingen met meerdere vleugels en gemeenschappelijke ruimtes. Daar hang je niet zomaar op de korte termijn overal camera’s op. En dan komt de financiële kant er nog bij.” De politie heeft inmiddels extra rechercheurs ingeschakeld om de dader te vinden.

Makkelijk binnenkomen

Geurtz denkt dat de dader in de studentenflat woont. “Het lijkt iemand die zich makkelijk door het gebouw verplaatst. Telkens als er iets nieuws wordt opgehangen, wordt het in een paar dagen vernield.” Iemand van buiten is ook niet uitgesloten, omdat bewoners eerder al aan de bel trokken dat mensen zich ook zonder sleutel makkelijk toegang konden verschaffen tot het gebouw.

Toch voelt Geurtz zich niet onveilig in de flat. “Het is een fijne buurt. Ik voel me onveiliger als ik in Centrum met mijn vriendin hand in hand loop dan hier.” Ook Zegeling voelt zich er thuis en wil graag terug. “Ik hoop dat er nu eindelijk echt actie ondernomen wordt en ik gewoon weer met een gerust hart naar huis kan. Ik wil me niet weg laten pesten.”

Duwo-woordvoerder Mul geeft aan in overleg te zijn met de politie en gemeente over hoe deze incidenten voorkomen kunnen worden. “Hoe zorgen we ervoor dat bewoners er weer met een veilig gevoel kunnen wonen? Die vraag is heel belangrijk, maar het is nu nog te vroeg om ’m te kunnen beantwoorden.”