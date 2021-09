Bewoners terug naar huis na vondst kwik in Amsterdam-Oost

Een deel van een flat aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost werd ontruimd na de vondst van een grote hoeveelheid kwik in het trappenhuis. Beeld Hollandse Hoogte / Inter Visual Studio

Na de vondst is een specialistisch schoonmaakbedrijf ingeschakeld om het kwik te verwijderen. De woordvoerder verwacht dat deze klus begin van de middag is afgerond. Daarna kunnen de bewoners direct terug naar hun woning.

De zilveren kwikbolletjes werden woensdagavond rond 19.30 uur door een bewoner ontdekt in het trappenhuis. Hoe deze zeer giftige stof daar terecht is gekomen is nog onbekend. Volgens de woordvoerder van Ymere zat er in ieder geval geen kwik in het bouwmateriaal dat voor de woningen is gebruikt. De stof is dus vermoedelijk ‘van buiten’ gekomen.

De brandweer noemt de vondst van zulke grote hoeveelheden kwik ‘zeer, zeer uitzonderlijk’. “De bolletjes lagen verspreid over twee verdiepingen in het trappenhuis.” Ook zijn er giftige dampen waargenomen in verschillende woningen. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen de stof via hun schoenzolen mee naar binnen hebben genomen.

Waar de bolletjes precies vandaan zijn gekomen, is nog niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat de bolletjes ergens uit zijn gekomen, bijvoorbeeld een kapotte barometer. Vermoedelijk heeft het kwik zich verspreid omdat mensen er doorheen zijn gelopen. “Dan lijkt het al snel heel veel,” aldus de woordvoerder. “We zijn nog aan het checken of iemand zoiets heeft weggegooid.”

Evacuatie

De bewoners die woensdagavond in het pand aanwezig waren, werden direct geëvacueerd. Om te voorkomen dat zij in aanraking zouden komen met de giftige kwikdampen is een aantal van hen via een ladderwagen naar beneden gehaald. Mensen die dat niet durfden kregen maskers en speciale schoenen aan en werden via het trappenhuis geëvacueerd. Geen van de bewoners had acute klachten.