Bewoners tegen dempen van de Lijnbaansgracht

230 De te dempen ondergrondse gracht is net iets meer dan 230 meter lang. De VVAB vreest verslechtering van waterkwaliteit.

Een vreemde gang van zaken, zegt Walther Schoonenberg van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad.



"Wanneer het gemeentebestuur terugkomt op een eerder genomen raadsbesluit, herleven volgens ons natuurlijk ook eerder geuite bezwaren."



Volgens Schoonenberg mag de Lijnbaansgracht niet zomaar worden gedempt. Hij vreest het ontstaan van een dode hoek in de gracht achter het Barlaeusgymnasium. "Dat betekent: dood water. Er gaat zich troep ophopen en de waterkwaliteit zal achteruitgaan."



Niet waar, zegt de woordvoerder. "Het water is voldoende breed en door het fluctueren van de waterstand en de windwerking is het water voldoende in beweging."



Stadsomwalling

Het ergert Schoonenberg dat de beschermde stedenbouwkundige structuur van de binnenstad wordt aangetast.



"De Lijnbaansgracht behoort tot de zeventiende-eeuwse stadsomwalling. Toen er in de jaren zeventig werkzaamheden waren, was de gracht nog zichtbaar. Het lijken twee smalle grachtjes, maar ze hebben een extra muur in het midden aangelegd om de constructie te kunnen dragen."