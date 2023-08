Bewoners Stadhouderskade over geluidsproef: ‘Geinig waarschuwingsbord gaat niet helpen’

Het lawaaibord aan de Stadhouderskade laat een treurende smiley zien als je voertuig te veel herrie maakt. Beeld Jakob van Vliet

Twee, drie keer per uur schreeuwt het nieuwe waarschuwingsbord aan de Stadhouderskade in forse rode ledletters ‘TE LUID’, waarna een treurende smiley de waarschuwing completeert. We zien het als een Harley Davidson voorbij ronkt. We zien het bij het passeren van een motor die Haleyrijders misprijzend als ‘een Jap’ zouden omschrijven – maar weer niet als vijf motoren tegelijkertijd voorbij knetteren, of een ambulance met sirene.

Silent killer

Als de zon op het scherm valt, en dat gebeurt nogal langdurig, is sowieso niets af te lezen.

De gemeente Amsterdam hoopt in een proef met de lawaaidisplays eerst op de Stadhouderskade en binnenkort ook aan de Molenaarsweg in Noord, aan de Europaboulevard in Zuid en langs Tussen Meer in Nieuw-West, motorrijders en automobilisten bewust te maken van het lawaai dat ze maken. Lawaai dat omwonenden en ondernemers ernstig kan frustreren.

Een silent killer, noemt de Amsterdamse emeritus hoogleraar politicologie en Wallenbewoner Joost Smiers dergelijke herrie. Hij publiceerde het boek Zwerflawaai en ander (on)gewenst lawaai en beschreef in Het Parool hoe zeker het onverwacht opkomende geluid zoals dat van plotseling gas geven of een knallende uitlaat ‘de mens kan slopen.’

Vol gas

Rond de Stadhouderskade kunnen ze er vooral op zomerse dagen, avonden en nachten over meepraten. Als de bestuurders van luide motoren of sportwagens hun rondjes maken, naar of van het Leidseplein.

“Bestuurders van motoren vinden het op zwoele dagen en avonden nodig vól gas te geven of zelfs wheelies te maken. Mannen draaien in sportwagens vanuit de PC Hooftstraat de Stadhouderskade op en willen dan laten zien wat hun auto’s in huis hebben,” zegt Diana Wind. Ze woont één van de statige panden aan de Weteringschans, in het rijtje naast Paradiso, met aan de achterkant het water van de Singelgracht en aan de overkant precies het stukje Stadhouderskade waar nu het lawaaibord staat.

Evenmin als de buren vertrouwt ze erop dat het bord zal helpen. “Stevig beboeten, dát zou werken, maar de gemeente komt met zo’n smiley… Tja,” zucht Wind. “Het is pleisters plakken, meer helaas niet. Voortdurend en vaak onverwacht lawaai kan net zo ziek maken als bijvoorbeeld fijnstof, waarmee we hier óók diep in het rood staan. Er zou echt iets moeten gebeuren tegen de onophoudelijke herrie.”

Hotelklachten

In het Leonardo Boutique Museumhotel, op de hoek van de Stadhouderskade en de PC Hooftstraat, pal tegenover het waarschuwingsbord, verhuizen ze gasten na klachten over lawaai geregeld naar een kamer achterin.

Niet iedereen is overigens onder de indruk van het lawaai. Meerdere ondernemers aan de kade zeggen niet het idee te hebben dat juist dit stukje Stadhouderskade zo lawaaiig is. “Lawaai van motoren of grote voertuigen hoort er in toeristische buurten zoals de binnenstad en het Museumkwartier toch gewoon een beetje bij?” zegt een medewerker van een interieurzaak die liever niet met naam genoemd wil worden.

Bewoner Walter Lankamp van het betreffende stukje Stadhouderskade haalt zijn schouders op. “Wij hebben dubbele ramen en zitten vaak aan de achterkant. Wij hebben geen problemen.”

Buren hebben die wel. Omwonenden schamperen op sociale media over de geluidsmeter die de gemeente schuin tegenover het Rijksmuseum liet hangen, en het ledbord dat vier lantaarnpalen verderop is bevestigd. De communis opinio: ‘Zo, dat zal ze leren zeg...’

Meer doen

Een bewoonster van een appartement aan de achterkant van het Max Euweplein die haar naam liever niet zegt, baalt er ook van dat de overheid niet steviger ingrijpt. Vanaf haar balkon heeft ze uitzicht op het waarschuwingsbord aan de Stadhouderskade. “Als ik fatsoenlijk wil slapen, moet ik hier echt weg. Je kunt zeggen dat het erbij hoort in het centrum van Amsterdam, maar ik vind dat ze veel meer moeten doen tegen de aso’s op motoren of extreem lawaaiige auto’s, dan een geinig waarschuwingsbordje ophangen.”