Bewoners Riekerhaven waarschuwden al vóór storm Eunice voor vervallen daken: ‘Dit is geen overmacht’

Grote schade door storm Eunice bij Riekerhaven.

Het dak dat óp de woningen van wooncomplex Startblok Riekerhaven hoort, ligt op dinsdagochtend op het grasveld tussen de gebouwen. Op video’s is te zien hoe het dak er vrijdag door storm Eunice werd afgerukt. De losgerukte dakplaten vlogen alle kanten uit en zeker een daarvan heeft een woning doorboord.

Geen overmacht

Dit is geen kwestie van overmacht, vinden de 565 bewoners die zich verenigd hebben om het samen op te nemen tegen de woningcorporatie die volgens hen al langer verzaakt.

Overmacht zou opgaan als de jonge statushouders, starters en studenten die in het wooncomplex wonen niet al eerder aan de bel zouden hebben getrokken bij de woningcorporatie. Uit een rondgang bij bewoners blijkt dat echter niet het geval. En bovendien: het dak was in 2020 en 2021 ook al losgewaaid en daarna onvolledig gerepareerd.

Voor de huurders die nu letterlijk geen dak meer boven hun hoofd hebben, heeft de woningcorporatie onderdak geregeld in het Bastion Hotel Zuidwest. Maar dat is niet genoeg, vinden ze.

Huurstaking

Het dak dat vrijdag tientallen huizen onbewoonbaar maakte, is namelijk de druppel. De huurders zijn daarom sinds dinsdag in huurstaking. Ze weigeren huur te betalen tot ze op zijn minst zijn gecompenseerd voor de volledige stormschade, de daken van alle gebouwen goed zijn hersteld én een onafhankelijke bouwspecialist onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van de gebouwen.

De 23-jarige Xavier (vanwege zijn werk ‘liever niet met achternaam’), die vanaf het begin in het wooncomplex op de grens van Nieuw-West en Zuid woont, somt de problemen op: “Lekkages, woningen worden vies opgeleverd, in mijn plafond zit een verzakking waar ze niets aan doen, mijn brievenbus gaat niet op slot, er miste vorig jaar al een dakplaat die ze pas deze week zouden maken. Maar toen kwam storm Eunice. Er is zoveel, het zijn geen fatsoenlijke woningen meer te noemen.”

Kakkerlakken en vleesetende mieren

Verschillende huurders geven aan dat De Key niet of nauwelijks reageert op bijvoorbeeld onderhoudsverzoeken over wasmachines of toegangsdeuren en verzoeken over de bestrijding van ongedierte zoals vleesetende mieren, ratten en kakkerlakken.

“Jongeren en statushouders doen er blijkbaar niet toe,” zegt bewoner Nina Boelsums.“Daarom moeten we maar genoegen nemen met afgedankte containerwoningen die gewoon onveilig en onleefbaar zijn.” Boelsums doelt erop dat de gebouwen eerst tien jaar in de Houthavens stonden, daarna gedemonteerd zijn en vervolgens weer in elkaar gezet op Riekerhaven.

Xavier benadrukt: “De plek en mijn buurtbewoners zijn fantastisch. We zijn echt een goed team en helpen elkaar waar we kunnen. Vanavond gaan we koken voor de bewoners die nu in een hotel moeten slapen. Maar we moeten toch veilig kunnen zijn in onze huizen?”