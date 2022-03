Bewoners Riekerhaven confronteren woningcorporatie De Key: ‘Onze huizen zijn onbewoonbaar’

Demonstrerende bewoners van Riekerhaven voor het hoofdkantoor van De Key: ‘Misschien zetten ze me eruit, maar fuck it.’ Beeld Eva Plevier

“Hallo allemaal, leuk dat jullie hier zijn,” trapt Job Vermaas van studentenvakbond Asva de demonstratie af. De aanleiding van de actie tegenover het pand van woningcorporatie De Key is urgenter dan de inleiding doet vermoeden. De woningen van 565 jonge statushouders, starters en studenten die in wooncomplex Startblok Riekerhaven wonen, zijn slecht onderhouden en in sommige gevallen zelfs onbewoonbaar.

Tijdens storm Eunice vloog het dak van het gebouw, terwijl ze eerder aan de bel hadden getrokken bij de woningcorporatie over achterstalling onderhoud. Het dak van de woningen op de grens van Nieuw-West en Zuid was al eerder los gewaaid en daarna onvolledig gerepareerd. De Key bevestigt dat er eerder wat moest gebeuren aan de daken en erkent ook de andere problemen waar bewoners over klagen: problemen met toegangsdeuren en ongedierte zoals kakkerlakken, muizen en ratten.

Nog langer wachten op actie van de corporatie willen de bewoners niet. Zij kondigden direct na de storm een huurstaking aan. Sinds eind februari betalen ze geen huur meer.

‘Misschien dat ze me er uitzetten’

Nu staan er zo’n dertig actievoerders op de stoep tegenover het pand van woningcorporatie. Na een rondvraag blijkt dat er meer mensen staan te demonstreren tegen de woningnood dan dat er bewoners van Riekerhaven aanwezig zijn. Ook zwaaien er vlaggen van politieke partijen Bij1 en Democratisch Socialisten Amsterdam (DSA), waarvan mensen kort aan het woord komen. Woningen voor iedereen is een belangrijk punt voor de partijen.

Voor bewoner en student Nina Boelsums (26) voelt het alsof De Key misbruik maakt van de woningnood. “Ze weten hoe lastig het is om een ander huis te vinden en maken misbruik van de situatie. Onze huizen zijn onbewoonbaar.” Boelsums vindt het spannend om geen huur te betalen. “Misschien dat ze me er uiteindelijk uitzetten, maar fuck it. Ik neem dat risico, om te laten zien dat ze te ver zijn gegaan.”

Een andere bewoner, de 23-jarige Pomme, die niet met haar achternaam genoemd wil worden, heeft kakkerlakken in huis en voelt zich niet serieus genomen door haar verhuurder. Ze vraagt zich af waar ze de 540 euro huur voor zou moeten betalen. “Er is ook nog steeds niet naar mijn dak gekeken, terwijl bekend is dat het niet veilig is.”

Niet serieus genomen

Gelijktijdig met de demonstratie vindt ook een gesprek met de woningcorporatie plaats. Maar omdat dat gesprek niet met het management is, voelen de bewoners zich ook nu niet serieus genomen, legt Vermaas uit.

“We zullen zien hoelang het duurt. Maar pas als we op zijn minst zijn gecompenseerd voor de volledige stormschade, de daken van alle gebouwen goed zijn hersteld én een onafhankelijke bouwspecialist onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van de gebouwen, gaan wij weer huur betalen.”