Bewoners opgeschrikt door plofkraak: ‘Ik durfde niet te filmen’

Op het Hoofddorpplein stonden buurtbewoners en winkeliers dinsdagochtend de plofkraak op de Haarlemmerstraat uitvoerig met elkaar te bespreken. ‘Het gebruik van de term plofkraak heeft wellicht wat vernieuwing nodig.’

Een bewoner van de Haarlemmermeerstraat, die anoniem wil blijven, heeft de plofkraak, waarbij een gewonde viel, zien gebeuren. “Na de eerste knal keek ik uit het raam en zag ik die jongens zakken vol met geld stoppen en vertrekken op de scooter. Ik durfde niet te filmen, want ik was bang dat ze mijn huis zouden onthouden en me misschien nog eens komen opzoeken als ze me zouden zien.”

Steekvlam

Melle Draaisma heeft een slijterij aan de overkant van het Hoofddorpplein, waar hij zelf boven woont. “Ik werd wakker van die eerste knal, rende naar mijn raam en zag toen voor mijn neus die tweede explosie. Daar zat nog geen minuut tussen denk ik. Hoe dat eruit zag? Als een grote steekvlam. Ik dacht wel meteen aan een plofkraak. Ik heb de scooter weg zien rijden. Er stonden veel buurtbewoners op straat die de motoragent, die er snel aankwam, de goede kant op hebben gestuurd.”

Mark die liever niet met zijn achternaam genoemd wil worden, had geen wekker nodig dinsdagochtend. Hij werd uit zijn bed ‘gelanceerd’ en zijn buren hebben geen ruiten meer. “Het gebruik van de term plofkraak heeft wellicht wat vernieuwing nodig. Dat klinkt zo kleinschalig voor het gebruik van zware explosieven in een woonwijk.”

Aan diggelen

De eigenaar van kookwinkel Divine & Delicious vertelt dat hij wakker werd gebeld door de buurman van zijn winkel. Zijn winkel bevindt zich pal tegenover de opgeblazen geldautomaat. De complete voorste laag van zijn dubbele ramen lag aan diggelen op de stoep. “Om kwart voor vier stond ik hier, maar ik mocht er niet door van de politie. Ze dachten dat er misschien nog explosieven aanwezig waren. Dit is echt schandalig. Ik ga wel gewoon open straks hoor, zodra de scherpe hoeken glas uit de kozijnen zijn weggehaald.”

“Het was afschuwelijk,” zegt een oudere vrouw die in de Haarlemmermeerstraat woont. “Ik ben in de jaren dertig in Duitsland geboren en ik moest meteen terugdenken aan de bombardementen die ik toen heb meegemaakt. Als ik dit soort nieuws hoor kan ik het altijd wel verwerken, maar nu het zo dichtbij komt ben in zo ontzettend geschrokken.”