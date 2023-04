Bewoners Oostzaan blijven kritisch over komst Oekraïners: ‘Mijn oorlog is het niet’

Beeld Ramon van Flymen

Een bijzondere voorstelling in theater De Kunstgreep: inwoners van Oostzaan gaan in gesprek met burgemeester Marvin Polak en wethouder Roosmarijn Dral over de plannen om 21 tijdelijke woningen neer te zetten om daarin 62 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Burgemeester en wethouder op het podium, inwoners in de zaal, gespreksleider Bart Krol met de microfoon heen en weer pendelend tussen de beide partijen.

Er was vooraf met enige zorg uitgekeken naar de avond. Het voornemen van de gemeente om de Oekraïners te huisvesten op het voormalige knollenveld van de Oostzaanse Football Club veroorzaakte een kleine storm op sociale media. Het ging er soms ruig aan toe: buurtbewoners kregen bijvoorbeeld het advies om pepperspray in te slaan om zich te kunnen verdedigen tijdens de dagelijkse wandeling met de hond.

In het theater bleef het beschaafd, maar ook hier waren de protesten niet van de lucht. Er was bezwaar tegen de gekozen plek, tegen de lange duur van de opvang, tegen de huisvesting van de Oekraïners op zich. “Mijn oorlog is het niet,” riep een bewoonster. Eén man was een paar keer in Oekraïne geweest. “Een van de meest armoedige en corrupte landen. De mensen gaan hier nooit meer weg.”

Hotelkamer

Burgemeester Polak, als voormalig verkeersvlieger voor Ryanair vertrouwd met turbulentie, sprak dat laatste tegen. Het grootste deel van de groep verblijft sinds juni vorig jaar in het Van der Valk. “De mensen die ik heb gesproken willen heel graag terug. Ze zijn dankbaar voor de hulp die ze hier krijgen. Een groot deel is aan het werk, de kinderen zitten hier op school. Ze maken deel uit van de gemeenschap.”

Het is de gemeente die vindt dat er een alternatief moet komen voor het hotel. Dat was geschikt voor de eerste opvang, maar niet voor een langer verblijf. “Gezinnen zitten al bijna een jaar samen op een kamer. Dat is leuk voor een weekeinde, maar niet voor zo’n lange tijd.” Naast de sporthal krijgen de mensen een enkele of een dubbele containerwoning, en een keukentje om zelf kip Kiev te bereiden.

Complicerende factor is dat het terrein grenst aan Het Twiske, en deel uitmaakt van het Natura 2000-netwerk. In de buurgemeente Wormer is de bouw van een aantal containerwoningen stilgelegd vanwege de belasting voor de flora en fauna. Ook in Oostzaan bestaat de kans dat tegenstanders de wettelijke vogel- en habitatrichtlijn zullen aangrijpen om de plannen te vertragen of te dwarsbomen.

Wethouder Dral toonde begrip voor de bezwaren van de inwoners. “De gemiddelde wachttijd op een woning bedraagt twaalf jaar. Ik kan me voorstellen dat mensen er moeite mee hebben dat we voor de Oekraïners binnen een jaar woonruimte kunnen regelen. Daarover zijn we met de provincie in gesprek. We willen en-en: en woningen voor de Oekraïners en woningen voor Oostzaners.”

11 gezinnen, 14 alleenstaande vrouwen

De enorme krapte op de woningmarkt in het dorp maakt van de opvang van de 62 Oekraïners een probleem uit dezelfde categorie als de stikstofdepositie en de Amsterdamse windmolens. Burgemeester Polak bracht de zaak terug in proportie door op te merken dat het om elf gezinnen gaat, veertien alleenstaande vrouwen met en zonder kinderen, en vier honden.

Hij kreeg bijval uit de zaal. Naast alle kritische noten die werden gekraakt, waren er ook bewoners die zich zorgen maken over de veiligheid van de mannen, vrouwen en kinderen op de donkere en verlaten plek aan de rand van het dorp. Gaat de gemeente ervoor zorgen dat de kinderen leren zwemmen en gaat ze optreden tegen de wegpiraten en de dealers die het natuurgebied ’s nachts onveilig maken?

Wat het college betreft wordt er nu doorgepakt. Woensdag spreekt de raad nog over de plannen, donderdag is er overleg met het provinciebestuur over de benodigde vergunningen. Het streven is erop gericht om het complex in augustus in gebruik te nemen. De woningen blijven maximaal tien jaar staan. Als de Oekraïners eerder naar huis kunnen, worden ze gebruikt voor Oostzaanse starters en statushouders.