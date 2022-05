Bewoners Oostelijk Havengebied willen buurthuis De Eester kopen

Uitdaagrecht

Dat buurtbewoners op deze manier het heft in handen nemen, is bijzonder. De Eester noemt Rotterdam als voorbeeld waar buurtcentrum Het Wijkpaleis via obligaties zelfs bijna zeven ton ophaalde bij buurtbewoners. Het Wijkpaleis noemt op zijn beurt het Amsterdamse MidWest als voorbeeld. In Oud-West begonnen buurtbewoners hun ‘buurtonderneming’ in een in 2016 met behulp van investeerders voor 1,2 miljoen euro gekocht voormalige schoolgebouw.

Het recht voor buurtorganisaties om het eigen vastgoed te kopen, wordt genoemd als manier om mensen meer zeggenschap te geven over hun eigen omgeving. Dat recht is dan weer een voorbeeld van het zogeheten uitdaagrecht waarmee buurtbewoners voorzieningen zelfs helemaal kunnen overnemen.

Dat recht, ‘right to challenge’, is in het Verenigd Koninkrijk al van toepassing. Daar kunnen inwoners zelf met een plan komen om taken van de overheid over te nemen om die zelf uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van een park of het beheer van een buurthuis. Achterliggende gedachte is dat buurtbewoners zelf het best weten wat er moet gebeuren en zo’n taak slimmer, beter of goedkoper kunnen uitvoeren dan de overheid.

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, noemde meer mogelijkheden voor eigen initiatief en burgerparticipatie eerder dit jaar als impuls voor bestuurlijke vernieuwing. In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV werd het uitdaagrecht daarbij uitdrukkelijk genoemd.