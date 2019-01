Bewoners Noord willen 'park voor alle Amsterdammers'

Wat de ondernemers en bewoners voor ogen staat, is een langgerekt groen stadspark dat aansluit op de cultuurhistorische wortels van groen en water. Oomen: "Er zijn nu verschillende scenario's voor het gebied, maar een echt groen scenario ontbreekt. Er is sprake van een beetje woningbouw of veel woningbouw. Wij vinden dat er ook een scenario zonder woningbouw moet komen."



Voorstel gemeenteraad

Wethouder Marieke van Doornink, met de pont overgestoken om de petitie in ontvangst te nemen, stelt de aanwezigen gerust met de mededeling dat er nog een plan op tafel ligt. "We gaan dat plan maken in overleg met alle betrokkenen, dus ook met jullie. Eind van het jaar moet er een voorstel in de gemeenteraad komen dat door iedereen wordt gedragen."



Volgende maand al zijn er enkele zogenoemde ateliers waar iedereen die dat wil zijn zegje kan doen over de beste invulling van het gebied. Oomen zegt oprecht benieuwd te zijn naar de uitkomst, maar ze voegt er aan toe de afgelopen jaren als betrokken burger en inspreker al heel wat participatieleed te hebben moeten verstouwen. "Er is een nieuw college aangetreden. Onze verwachtingen zijn hoog gespannen."