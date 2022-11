Bewoners Nieuw Sloten over NZ-lijn: ‘Deze buurt heeft er niets aan’

De Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken via Schiphol naar Hoofddorp. Een van de metrostations komt aan de Johan Huizingalaan langs de A10. Beeld Dingena Mol

De Johan Huizingalaan oogt ’s middags wat verlaten. Aan de brede weg staan woonblokken zonder groen of versiering, het oude Slotervaartziekenhuis wordt gerenoveerd en winkels voor een boodschap zijn er nauwelijks te vinden.

In een zijstraat laat buurtbewoner Gert-Jan (50) zijn hond uit. De geplande verlenging van de Noord/Zuidlijn vindt hij zonde van het geld, hij maakt geen gebruik van het ov. “Misschien kan het Rijk eerst zijn schulden aflossen en zorgen dat de uitgaven meer in balans zijn. En dan pas gaan praten over dit soort megalomane projecten.”

Hoewel er nog volop onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het megaplan, is de Johan Huizingalaan – ter hoogte van de Ringweg A10 – als toekomstige plek voor het nieuwe metrostation aangewezen.

Sneller vanuit Noord

Voor Amsterdammers en forenzen betekent het dat zij een stuk sneller kunnen reizen tussen Noord, Centrum Nieuw-West en Schiphol. Mathijs Ruwers (26) werkt als barista in een koffietent in stadshub B. aan de Johan Huizingalaan. Hij woont in Noord en gaat voornamelijk op zijn elektrische fiets naar werk. “Maar als het slecht weer is ga ik wel met het ov. Ik moet dan nog een stukje lopen vanaf de Henk Sneevlietweg, dus een snellere verbinding zou top zijn.”

Ali Abdelnaby (18) woont ook in Noord en werkt bij de onlinebank Knab op het bedrijventerrein naast de Johan Huizingalaan. “Met een nieuw station denk ik dat mensen die hier werken sneller met het ov komen en minder met de auto.”

Toch zijn er ook forenzen die twijfelen aan de noodzaak van het nieuwe metrostation. Zo denkt student Paco Punselie (22), die stage loopt in de buurt, dat hij er niet veel mee opschiet. “De bus die ik nu pak is al supersnel. Ik ben niet tegen meer metrostations, maar ik denk dat ze eerst de dienstregeling moeten fiksen zodat de metro’s op tijd gaan rijden.” Haarlemmer Bernice Bekkers (40) reist dagelijks drie kwartier via Amsterdam Sloterdijk naar de Heemstedestraat. “Ik denk dat een nieuw metrostation voor mij weinig uitmaakt. Voor collega’s die in Amsterdam Noord wonen is het wel sneller.”

Amsterdam Noord werd door de Noord/Zuidlijn al meer betrokken bij de stad, maar de verlenging zal nu ook de toegang van Noord tot Sloten en Schiphol verbeteren. Barista Ruwers vertelt dat hij vanuit Noord vaak een Uber bestelt naar het vliegveld. “In plaats daarvan zou ik dan lekker de metro kunnen pakken. Dat zou echt top zijn.”

Maar volgens Helen Bolieu (71), die net uit de bus stapt bij de Laan van Vlaardingen, is Schiphol vanuit de wijk Nieuw-Sloten al goed bereikbaar. “Deze buurt heeft niets aan een nieuw metrostation. Ik stap hier op bus 369 en binnen tien minuten sta ik op Schiphol.”

Langdurige bouw

Bovendien betekent de aanleg dat er een flinke tijd gebouwd moet worden. Het doortrekken van de metrolijn begint op z’n vroegst in 2028 en neemt naar verwachting zo’n tien jaar in beslag.

Fatima (35) laadt net haar auto uit als ze van de plannen hoort. De eventuele langdurige opbrekingen van de Johan Huizingalaan – waar ze vlakbij woont – ziet ze niet zitten. Als moeder van twee peuters gebruikt zij voornamelijk de auto. “Het ov is niet te doen met die twee. Waarschijnlijk moet ik door dit plan omrijden. Maar ja, ik denk niet dat er om die reden rekening met ons wordt gehouden.”

Buurtbewoonster Bolieu ziet het geld liever naar woningzoekende jongeren gaan. “Bouw met het geld maar goedkope en fatsoenlijke woningen voor jongeren, en plaats geen simpele containerwoningen.”

De gemeente zet met nieuwbouw in op ontwikkeling van de buurt en meer bedrijvigheid. Dat ziet eigenaar van tuincentrum Ottenhof aan de Plesmalaan Enrico ter Haar (48) wel zitten. “Nieuwbouw betekent altijd de aanleg van tuinen. En het zorgt voor meer mensen in de zaak. Alles heeft z’n voor- en nadelen.”