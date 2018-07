Bewoners niet blij met borden Royalstreets in Prinsenstraat

Buurtbewoners hebben de borden inmiddels zelf afgeplakt en weggehaald. "Wat is dit voor pretparkflauwekul in de Prinsenstraat en de Herenstraat? Het is lelijk, overbodig en verwarrend. De naam klopt niet eens. De buurt plakt ze al af en terecht. Haal weg die zooi," schrijft Frank Houtappels op Twitter.



De borden blijken een initiatief van ondernemersvereniging Prinsheerlijk. Die had geen toestemming voor de borden in de plantenbakken, wel om onderaan de straatnaamborden van de Prins- en Herenstraat de toevoeging 'Royal Streets' op te hangen. Zulke bordjes hingen vorig jaar ook enige tijd in de buurt rondom de Bellamy- en Kinkerstraat, tot grote onvrede van buurtbewoners.



Een woordvoerder van stadsdeel Centrum bevestigt een aantal klachten over de borden te hebben ontvangen. Die luiden onder meer dat de borden een 'te toeristische uitstraling' hebben. Klagers vinden het vreemd dat hun buurt een Engelse naam heeft gekregen.



Tikje te ver

Het stadsdeel is bij nader inzien ook niet gelukkig met deze keuze. "We zijn blij dat de ondernemers een rol nemen in het beheer van de openbare ruimte, maar vinden deze borden een tikje te ver gaan."



De ondernemersvereniging heeft inmiddels besloten de omstreden borden weg te halen, maar was niet bereikbaar dinsdagmiddag.