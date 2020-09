Bewoners naast afgebrande kringloop: ‘Het werd ineens heel heet in huis’

De ravage van het afgebrande pand van kringloopwinkel Rataplan. Beeld Marc Kruyswijk

Ze werden wakker van de vette rooklucht die ineens in de woning hing. Yasmina en haar echtgenoot hoefden maar uit het raam te kijken van hun woning en ze zagen de vlammen uit het dak van de winkel slaan. “We hebben wat aangetrokken en we zijn gelijk de straat op gegaan. Het werd ineens ook heel heet in huis. Het was even totale paniek.”

Enkele verdiepingen lager waren twee bewoners, die niet met hun naam in de krant willen, net van plan om naar bed te gaan. “Totdat ik vlammen zag, net onder mijn balkon. Het vuur kwam uit de schoorsteentjes op het platte dak, heel angstig. We hebben niets meegenomen, we wilden alleen maar zo snel mogelijk weg. Onze dochter, die hier schuin aan de overkant woont, kwam er ook net aan. Ze had door dat er iets aan de hand was en kwam kijken. Ze schrok zich rot, de vlammen sloegen eruit.”

Op stel en sprong

Het was rond half één van zaterdag op zondag toen er een zeer hevige brand uitbrak in kringloopwinkel Rataplan bij de Postjesweg in Nieuw-West. De laagbouw waar de winkel was gevestigd, die was vastgebouwd aan een flatgebouw van zeven verdiepingen, werd volledig in de as gelegd. Tientallen bewoners van het flatgebouw moesten op stel en sprong hun huizen verlaten. Zij werden met bussen afgevoerd naar een hotel waar ze de rest van de nacht konden doorbrengen.

De schrik zit er nog goed in, de volgende dag. Bewoners komen na een onrustig restant van de nacht aarzelend kijken hoe het is gesteld met hun woning. Marieke en Ricardo, beiden twintigers, vertrekken alweer, met vuilniszakken en sporttassen met kleding. “Alles stinkt enorm. We kunnen nu gelukkig bij vrienden logeren. We kunnen hier voorlopig niet meer terug, als we ooit al terug kunnen.”

De ravage op de Postjesweg is enorm: waar eerst nog een vrij omvangrijke aanbouw zat en niet zo lang geleden zelfs een zelfbedieningstankstation met drie pompen, ligt nu een rokende en stinkende puinhoop. Verbrande oude rotanstoelen, door het vuur aangevreten matrassen en kartonnen dozen, soppend in het bluswater. In de boxen van het flatgebouw klotst het donkerbruine water enkelhoog door de spelonken.

‘Lichten uit en aan’

Een medewerker van de kringloopwinkel kijkt met ontzetting naar de puinhoop. Hij hoorde over de brand op het nieuws en had al een tijdje een slecht gevoel over de elektriciteit in het gebouw. Er waren al langer problemen met de schakelkast. Lichten ging overdag soms ineens uit en later weer aan.”

Volgens Gert-Jan Dekker, directeur-bestuurder van Rataplan is dat echter niet waar. “De installatie in de vestiging was net gekeurd en ook de verzekering heeft recent een inspectie gedaan in het gebouw. We weten nog niet wat de oorzaak is geweest van deze vreselijke brand, daar is de brandweer nog mee bezig.”

De bewoners die in de flat de troep opruimen, willen niet gissen naar de oorzaak van de brand. Yasmina zegt dat de laatste maanden wel steeds vaker hangjongeren op het pleintje aan de achterkant zaten. “Die vervelen zich dood sinds corona, misschien hebben die er iets mee te maken?” Haar onderburen zeggen hetzelfde. “Maar als het heeft te maken met slechte bedrading, dan is dat natuurlijk wel heel erg.”