Bewoners Marnixkade: ‘De straat is een vuilnisbelt geworden’

Volgens bewoner Bruce Haase is de Marnixkade een vuilnisbelt geworden. Beeld Bruce Haase

In het filmpje wordt de kade ‘Afvalstraat van Amsterdam’ genoemd en is te zien hoe het er volstaat met uitpuilende afvalzakken. De gemeente wordt nalatigheid verweten, de bewoners zijn het zat. ‘Woedend’ zijn ze zelfs, volgens het filmpje.

“Het is elke dag hetzelfde,” zegt Haase. “Op woensdagen en zaterdagen moet het huisvuil opgehaald worden, maar dat is deze week niet gebeurd. En dat is niet voor het eerst.” Wat volgens Haase ook meespeelt, is het vele grofvuil en zwerfafval in de buurt. “De gemeente reageert niet adequaat op de overlast. Regelmatig wordt grofvuil niet opgehaald terwijl het wel wordt aangemeld. En dankzij coffeeshops in de Marnixstraat ervaren we hier ook veel drugsoverlast, wat zorgt voor extra zwerfafval.”

Bewustzijn in de buurt

Maar het probleem ligt niet alleen bij de gemeente, aldus Haase. “Er zijn mensen in de buurt die elke dag afval buiten zetten, die zakken worden vervolgens overhoop gehaald door meeuwen en zwervers. Zo wordt het een rotzooi op straat.” Daarom kwam hij op het idee een filmpje te maken en dat te verspreiden onder buurtbewoners.

Haase hoopt zo wat bewustzijn te creëren in de buurt en tegelijkertijd het probleem nogmaals onder de aandacht van de gemeente te brengen. “Het probleem is meermaals aangekaart bij de gemeente. De buurt is in gesprek met een omgevingsmanager van de Jordaan en met een ombudsman, maar er gebeurt nog steeds niets. Het is tijd voor een structurele oplossing.”

Dweilen met de kraan open

Tot nu toe zijn de reacties op het filmpje positief, vertelt Haase. “Veel andere buurtbewoners hebben hier ook veel moeite in gestoken, maar worden niet gehoord. We hopen dat dit wel resultaat zal hebben.”

Samen met buurtgenoten heeft Haase weleens geprobeerd de troep zelf op te ruimen, maar dat bleek tevergeefs. “Het was dweilen met de kraan open. We hadden alles netjes opgeruimd en in afgesloten vuilniszakken gedaan, maar een halve dag later had een zwerver alles alweer opengemaakt en was het weer een rotzooi op straat.” Zonde van die mooie kade, vindt Haase. “Het is een ontzettend leuk straatje, maar dat wordt overschaduwd door dit soort problemen. Een van de mooiste plekken in Amsterdam is een vuilnisbelt geworden.”

‘Van zak naar bak’

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum laat weten bekend te zijn met de problemen. “In dit gebied wordt sinds november 2018 de pilot ‘van zak naar bak’ gehouden. Hiervoor zijn er bovengrondse containers geplaatst voor restafval, glas en papier. Daarnaast wordt restafval twee keer per week ingezameld op vaste plekken. Er wordt erg veel gedumpt bij de containers, dat zorgt voor veel overlast voor omwonenden. Daarom wordt er vanuit de gemeente sinds 2019 extra aandacht aan dit gebied besteed.”

De woordvoerder erkent ook dat een deel van de Marnixkade afgelopen week is overgeslagen door vuilniswagens omdat dat deel van de straat geblokkeerd werd door verhuiswagens. De dienstdoende ploeg heeft daar geen melding van gemaakt, waardoor er geen extra vuilniswagen langs is geweest op een later moment. De ploeg is hierop aangesproken.

In andere buurten klagen bewoners ook over troep op straat. Zo is er een petitie gestart tegen vuilnis in het Sloterpark, en vrezen sommige buurten een rattenplaag wegens hoog opgestapeld vuil bij containers.