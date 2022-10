Bewoners maken bezwaar tegen kap van beeldbepalend bomen in Frans Halsbuurt

De vleugelnootbomen in de Eerste Jacob van Campenstraat. De straat wordt geherstructureerd en inmiddels blijkt dat de bomen geen overlevingskans zouden hebben. Beeld Dingena Mol

De Frans Halsbuurt, onlangs nog door de eigen bewoners beoordeeld als een van de beste buurten van de stad, krijgt een nieuwe inrichting. Het buurtje, gelegen tussen Stadhouderskade, Ferdinand Bolstraat, Albert Cuypstraat en Boerenwetering, wordt autoluw. Auto's mogen nog maar 20 kilometer per uur, voetgangers en fietsers krijgen alle ruimte.

Alle parkeerplekken worden opgeheven, de stoepen worden verbreed, er komen tientallen groenbakken en nieuwe pleintjes. Eind september zijn de eerste werkzaamheden begonnen, de herinrichting gaat naar verwachting drieënhalf jaar duren.

De afgelopen jaren heeft het stadsdeel intensief contact gehad met buurtbewoners, die via bijeenkomsten en straatsessies inspraak hadden in het ontwerpproces. Volgens een groep bewoners wijkt het stadsdeel nu van de gemaakte afspraken af. Zij verzetten zich tegen de aangekondigde kap van acht majestueuze vleugelnootbomen in de Eerste Jacob van Campenstraat. Het stadsdeel heeft 1 september jongstleden een kapvergunning gekregen. Daartegen is zes weken bezwaar mogelijk.

Onveilige situatie

De huizenhoge bomen, beeldbepalend voor de straat, staan in clusters van vier bij elkaar, de breed uitwaaiende takken zorgen voor een overkapping van bladeren. Maar ook voor veel schaduw.

Volgens het stadsdeel leiden de bomen tot een onveilige situatie. De forse worteldruk duwt de stoep omhoog en ook tasten de wortels de fundering van de huizen aan. Ook zou uit een Boom Effect Analyse (BEA) blijken dat de bomen nog hooguit vijf jaar te leven hebben.

Een aantal bewoners heeft daar bedenkingen tegen. “Na meer dan twee jaar overleg was de afspraak: de bomen blijven behouden,” zegt bewoner Ruth van Dijken, die een bezwaarschrift heeft ingediend. “Afgelopen april was de goedkeuring van het herinrichtingsplan, op basis van een BEA uit 2020. Maar in augustus is opeens een nieuwe BEA uit de hoge hoed getoverd, en moeten die bomen weg. In de oude BEA was hun levensduur nog meer dan 25 jaar.”

Kapvergunning

Het stadsdeel wil op die plek nieuwe bomen planten, maar daar heeft Van Dijken weinig vertrouwen op. “Dan komen er piepjonge bomen voor terug en het effect op CO 2 en hittestress kan niet tippen aan de huidige. Bovendien wordt als nieuwe boom de zwarte els geadviseerd. Dat type boom waaiert ook breed uit, en hoort eigenlijk in een park te staan.”

Het stoort Van Dijken vooral dat het stadsdeel verhult dat er afspraken zijn geschonden. “Er kwam echt geen briefje in de brievenbus met: ‘Hallo burger, we gaan een kapvergunning aanvragen, ook al hebben we jarenlang gezegd dat de bomen blijven staan.’ Daarom wisten veel bewoners van niks. En de aanvraag voor de kapvergunning is gedaan, toen de laatste BEA nog niet was gepubliceerd. ”

Maar volgens stadsdeelbestuurder Rocco Piers (GroenLinks) waren oude vleugelnoten onhoudbaar. “We hebben ernaar gestreefd dat de bomen behouden zouden blijven, maar uit onderzoek blijkt dat ze echt niet te handhaven zijn. Ze zijn ooit in de Eerste Jacob van Campenstraat geplaatst omdat ze goed tegen vervuilde grond kunnen, maar eigenlijk is zo’n smalle straat een slecht gekozen plek.”

Tegen wil bewoners

De alternatieve boom is volgens hem beter geschikt. Piers: “Die heeft ook heel veel bladeren, maar de worteldruk is niet zo ernstig.”

Van Dijken spreekt dat tegen: “In de nieuwe BEA staat echter letterlijk: ‘Het uitsluiten van opdruk is een illusie.’ Volgens de boomdeskundigen komt de opdruk ook met de nieuwe bomen binnen vijf tot zeven jaar terug.”

Piers nuanceert dat de bomenkap tegen de wil van bewoners is. “Er zijn ook bewoners die zeggen: wat goed dat jullie zo goed naar ons hebben geluisterd.”