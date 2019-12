Bewoners Kattenburg protesteren opnieuw tegen extra verkeer

De demonstratie op de Kattenburgerstraat. Beeld Jakob Van Vliet

Het was niet de eerste keer dat de Kattenburgers de straat op gingen. Op 26 oktober deden ze dat ook al, op dezelfde, ludieke manier: een lawaaiprotest. De buurt voelt zich ongehoord, terwijl het lawaai de komende jaren alleen maar zal toenemen.

In de Agenda Amsterdam Autoluw, eerder dit jaar gepresenteerd door wethouder Sharon Dijksma, wordt besproken hoe Amsterdam schoner en autoluwer moet worden. Maar over de Kattenburgerstraat wordt slechts in één alinea gerept. Voorspeld wordt dat de straat 30 procent meer autoverkeer moet verwerken. De gemeente wil ter compensatie maatregelen nemen om nadelige effecten op de luchtkwaliteit te beperken.

Bron: Gemeente Amsterdam. Beeld Laura van der Beijl

Het is niet de enige maatregel die tot meer overlast op Kattenburg zou leiden. Zo protesteren bewoners ook tegen een nachtstalling van rondvaartboten aan de Dijksgracht. ‘Die gaan elke ochtend en avond stank- en geluidsoverlast veroorzaken,’ stelt Stichting Buurtorganisatie 1018, waarin inwoners van de Oostelijke Eilanden zijn verenigd.

Tevens worden touringcars enkel op beperkte trajecten binnen de Ring nog toegelaten, waaronder de Kattenburgerstraat.

Een woordvoerder van vervoerswethouder Sharon Dijksma: “We gaan de straat zo inrichten dat deze minder uitnodigt tot te hard rijden.”

De demonstratie in de Kattenburgerstraat. Beeld Jakob Van Vliet

Bekijk hier het filmpje waarin het protest werd aangekondigd: