Bewoners in de bres voor leefbaarheid Westerpark

Als je een officiële klacht over de taxi's indient, krijg je te horen dat het wordt meegenomen in de evaluatie

Groenland: "Het Westerpark heet een cultuurpark te zijn. Wat betekent dat voor de programmering van festivals? Alles wordt een beetje hetzelfde in de stad. Een festival als Milkshake is groot en heftig, maar ook creatief en origineel. Dat heeft meerwaarde."



De vergunde festivals moeten ook beter in de gaten worden gehouden. Zo stuurde de organisatie van het Bevrijdingsfestival vorig jaar een enthousiaste tweet de wereld in dat er 30.000 bezoekers waren, terwijl het evenement was vergund voor 8000 bezoekers.



Ook zijn er nu veel klachten over taxi's die door het park rijden om festivalgangers op te pikken. "Als je daar een officiële klacht over indient, krijg je te horen dat het wordt meegenomen in de evaluatie."



Actieplan

Dagelijks bestuurder van het stadsdeel Melanie van der Horst nam het advies in ontvangst en had een cadeautje meegenomen: komende zomer zullen niet alle evenementdagen worden benut en ook komen er meer schoonmakers.



Veel meer wilde ze nog niet kwijt, want over enkele weken moet in de stadsdeelcommissie een actieplan voor dit jaar op tafel liggen. De stadsdeelvoorzitter heeft de werkgroep beloofd alle adviezen over te nemen, zolang er geen zwaarwegende bezwaren zijn.