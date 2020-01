Bewoners in actie tegen windmolens rond Gein (maar noem ze geen nimby’s)

In Abcoude en Amsterdam-Zuidoost groeit de vrees voor windmolens rond het groen van het Gein. Actiegroepen roeren zich, maar noem ze geen klimaatontkenners of ‘nimby’s’. Ze willen juist het landschap behouden.

Al tientallen jaren lukt het de vereniging Spaar het Gein om het groen bij Abcoude te beschermen tegen snelwegplannen. Nu komt de dreiging uit andere hoek: windmolens. Of zoals de vereniging ze liever noemt: megawindmolens.



Met artist’s impressions probeert de vereniging de dreiging een gezicht te geven. Twee­honderd meter hoge windturbines overschaduwen in een fototrucage de achttiende-eeuwse ­molens uit het Gein.



“Windmolens trekken hier alle verhoudingen uit het landschap,” zegt voorzitter Rien Leemans. Nu valt alleen de bovenleiding van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht in het oog.

Concrete plannen voor de bouw van wind­molens zijn er nog niet, maar ten zuiden van het Gein is al een boerencoöperatie opgericht die de mogelijkheden wil onderzoeken, weet Leemans. “Landeigenaren die het financieel aantrekkelijk vinden.” De vereniging wil tegengas geven. “Zodat gemeente De Ronde Venen weet dat er niet alleen voorstanders zijn.”

Nescio schreef hier nog over

“Het gaat om een eeuwenoud gebied onder de rook van Amsterdam. Het is betrekkelijk ongeschonden gebleven, dat op zich is bijzonder. Het maakt dat veel mensen hier graag recreëren, fietsen, varen.”

Het landschap is volgens hem ook cultuur­historisch van belang. “Jacob Olie heeft veel gefotografeerd in het Gein. Nescio heeft het gebied beschreven. Boerderijen en de molen zijn geschilderd door Mondriaan.”

Maarten van Dijk is molenaar van de ‘Mondriaanmolen’. Hij is ook bezorgd over de mogelijke komst van moderne windturbines. “Als de gemeente zich alleen verlaat op initiatieven van projectontwikkelaars, kan het heel snel gaan.”

‘We doen het niet’

Hij verwacht dat opwek van windenergie in grote delen van De Ronde Venen geen optie is vanwege de nabijheid van Schiphol. De gemeente wil vaart maken – in 2040 wil De Ronde Venen klimaatneutraal zijn. “Als je wegstreept waar het niet kan vanwege Schiphol, hou je alleen het gebied ten zuiden van Wilnis over. En het Gein.”

Van Dijk ziet in Nederland de weerstand tegen windmolens op het land toenemen en verwacht dat er niet veel meer bijkomen. “En dan zouden we het hier net op het laatste moment verzieken.” Net als Leemans onderstreept hij geen ­klimaatontkenner te zijn. We moeten over op duurzame energie. “Maar ook om goede redenen moeten we het landschap niet verzieken. Vier jaar geleden zei de gemeente nog: we doen het niet.”

Geluidsoverlast

Ook vanuit Zuidoost wordt de mogelijke komst van windmolens in De Ronde Venen met argusogen gevolgd. Daarbij gaat het overigens niet alleen om de heel hoge turbines ten zuiden van de rivier de Gein. Als bewoner van de Wethoudersbuurt vreest Arthur Koks ook wind­molens die mogelijk dichter bij Zuidoost op stapel staan. In de Broekzijdse polder ten noordoosten van Abcoude zou ook een boer openstaan voor windmolens. Die zouden dan wel lager zijn.

Ook Koks vreest voor zijn uitzicht, en voor geluidsoverlast. Toch wil hij niet worden weggezet als ‘nimby’ (not in my backyard), iemand die zich keert tegen ontwikkelingen in de eigen achtertuin. “Het gaat ons om het schitterende landschap. Die windmolens zijn echt kolossaal.”

Vanuit Zuidoost is een eigen actiegroep op­gericht, Gaasperdam Zegt Nee. Koks denkt ook terug aan de strijd tegen snelweg A6-A9. “Die hebben wij gewonnen.”

Gemeente De Ronde Venen legt dit voorjaar eerst haar oor te luister bij alle betrokkenen, zegt een woordvoerder. “Inwoners, agrariërs, de milieubeweging.” Boven op de eisen die de wet stelt aan zonneparken en windturbines wil de gemeente extra voorwaarden stellen. Pas daarna buigt ze zich over de vraag welke plekken zich lenen voor de opwek van duurzame energie. “Dan gaan we met een kaart de boer op,” zegt een woordvoerder. “We sluiten niet op voorhand gebieden uit. Het is een ingewikkelde ­puzzel.”