Bewoners IJburg geschrokken door incidenten bij strand: ‘Er is te veel gebeurd’

Binnen een dag tijd, niet lang na elkaar, zijn twee personen uit het water gehaald bij het strand op IJburg. De één was al niet meer in leven, de ander overleed later in het ziekenhuis. Bewoners zijn geschrokken: ‘Het is daar helemaal niet diep.’

Het strand van IJburg ligt er verlaten bij. De toegang is afgesloten, ervoor staat een groot bord met daarop de tekst ‘op last van de burgemeester gesloten’. Een groep Duitsers wilde een duik nemen, maar kreeg te horen dat het strand dicht is. “Waarom? Geen idee. Corona?”

In tegenstelling tot de toeristen weten veel bewoners van IJburg precies wat er aan de hand is. Sommige waren er zelfs bij toen een 40-jarige man uit Badhoevedorp na een zoektocht door zijn vrienden uit het water werd gehaald. Hij overleed later in ziekenhuis.

Lichaam in het water

Bianca Lievelt zag de reddingsactie, toen ze samen met haar zoon en buurvrouw een dagje op het strand was. Ze kwam er regelmatig, maar is niet van plan nog terug te gaan. “Er is te veel gebeurd. Twee doden op één dag.”

Ze doelt op een ander incident eerder die donderdag, toen een zwemmer een lichaam in datzelfde water vond. Wat er precies is gebeurd is in beide gevallen nog onduidelijk. De twee gebeurtenissen waren voor de burgemeester al reden genoeg om het strand te sluiten.

“Het is daar helemaal niet diep,” zegt Lievelt. “Maar je weet het niet. Misschien ligt er drijfzand, is het opeens heel diep als je een verkeerde stap zet. De veiligheid staat voorop. Voorlopig zoek ik een andere zwemplek.”

Susan Roohé, die op IJburg opgroeide, is niet van plan weg te blijven van het strand. Ze was er eerder deze week nog, toen een 5-jarig jongetje er in de problemen kwam en gereanimeerd moest worden. “Dat was heel erg, maar ik heb totaal niet het idee dat het er onveilig is. Zoiets kan toch overal gebeuren?”

Lachgasballonnen

Zwemmen op deze door de gemeente officieel benoemde zwemplek gaat niet, nu de gemeente onderzoekt of het water wel veilig is. De berichten weerhouden zwemmers er niet van de verkoeling in het natuurwater elders rondom IJburg te zoeken.

“Dit is Vrijburcht, dat is toch anders,” zegt Casper van Scheltinga, als hij met zijn zoon en een vriend daarvan zijn handdoek neerlegt bij de steiger op de kop van de Jan Olphert Vaillantlaan. Zolang het nog onduidelijk is wat er is gebeurd, lijkt zwemmen hem hier geen probleem.

Het strand daarentegen, daar kwam hij al niet meer. Hij noemt het ‘een apart strand, met een aparte sfeer’. “Veel drank, veel lachgasballonnen.”

Ook Georgie Harvey kwam om die reden al niet meer op het strand. “Dit water oogt beter en het is er rustiger. Al heeft dat vandaag misschien wel iets te maken met wat er is gebeurd.”

De Engelse, die al jaren op IJburg woont, vindt het onbegrijpelijk dat er niet meer toezicht is op het water in Amsterdam. “Nederlanders kunnen goed zwemmen, maar dat creëert misschien ook een vals gevoel van veiligheid.”