Bewoners Houthaven hebben ineens ander huisnummer

Het stadsdeel West is al maanden bezig met de huisnummers van Narva-eiland. Volgens een woordvoerder horen alle huisnummers vanaf het centrum oplopend te zijn.



"In januari is geconstateerd dat het verkeerd is gegaan. De afdeling Basisregistratie Adressen en Gebouwen heeft toen contact opgenomen met projectontwikkelaar Vorm, maar die heeft de bewoners toen niet op de hoogte gebracht."



Gelijk veranderd

De brief die de bewoners van in totaal zeventig woningen begin deze week ontvingen, kwam dan ook onverwachts. Daarin wordt gemeld dat hun huisnummer wordt veranderd en donderdag is ­gelijk de daad bij het woord gevoegd: er zijn nieuwe bellen­tableaus geplaatst.



Mensen die financiële schade hebben geleden - zoals door adreswijzigingen die opnieuw moeten worden door­gevoerd - kunnen zich melden bij de gemeente. ­



Juristen zullen de incidenten ­beoordelen.