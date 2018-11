Bewoners Haarlemmermeer naar de stembus

Om middernacht gingen de stembussen tijdens een heus stemfeest in Poppodium Duycker in Hoofddorp open. Hier brachten drie jongeren die nét achttien zijn geworden hun stem uit. De overige stemlocaties gingen om 7.30 uur open.



118.380 bewoners van Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude mogen woensdag hun stem uitbrengen. Deze gemeenten gaan per 1 januari samen verder onder de naam Haarlemmermeer.



De peilingen voorspellen weinig wijzigingen in het politieke landschap. De VVD lijkt de grootste fractie te blijven, voor GroenLinks wordt een paar zetels winst voorspeld.



VVD zal vermoedelijk weinig trek hebben in een coalitie met GroenLinks, waardoor de kans groot is dat de huidige coalitie van VVD, lokale partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP), D66 en PvdA de komende jaren aan het roer kan blijven.



Opkomst

Raadsverkiezingen in Haarlemmermeer trekken normaal gesproken iets meer dan vijftig procent van de stemgerechtigden, maar vanwege een gebrek aan landelijke aandacht wordt gevreesd dat de opkomst nu lager zal uitvallen.



De stembussen sluiten om 21.00 uur, waarna de stemmen worden geteld. De uitslag wordt voor middernacht verwacht.



