Bewoners Haarlemmerdijk weer terug naar huis na gaslucht in de straat

Volgens een woordvoerder van de politie gingen agenten zondagochtend af op een melding van een ‘verward persoon’. Eenmaal ter plaatse roken de agenten echter een sterke gaslucht. Hierop werd besloten meerdere woningen te ontruimen en de brandweer op te roepen.

Volgens de politie bleek uit onderzoek van de brandweer dat de verwarde persoon de gaskraan had opengedraaid. De brandweer heeft de woningen geventileerd en inmiddels is de straat weer vrijgegeven. Bewoners die tijdelijk werden opgevangen in een hotel, zijn inmiddels weer thuis.

De verwarde persoon is overgebracht naar een ziekenhuis.