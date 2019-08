Bewoners Gouden Bocht stappen naar de rechter om ‘ontsierende' hekken

Beeld Oscar Hammerstein

Het kort geding wordt namens de bewoners aangespannen door Oscar Hammerstein. De 65-jarige advocaat houdt zijn kantoor in de Gouden Bocht, een statig stuk van de Herengracht. De bewoners besloten naar de rechter te stappen omdat ze geen gehoor krijgen van de gemeente en de hekken zo snel mogelijk weg willen hebben.

“We hebben contact gezocht via sociale media en hebben meerdere brieven gestuurd, maar kregen als enige reactie dat ze op dat moment op vakantie waren,” zegt Hammerstein. Het kort geding dient volgens hem in de derde of vierde week van september.

Veredelde vuilstortplaatsen

Begin juni waaiden tijdens een heftige storm zo’n 200 bomen om in de stad. De gemeente plaatste om een aantal van de achtergebleven stronken hekken, om te voorkomen dat mensen zouden vallen. “Volkomen onnodig”, oordeelt Hammerstein. “Mensen vallen niet zomaar over een boomstronk.” Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er echter bij de kluit van sommige omgevallen bomen diepe gaten ontstaan en staan de hekken alleen op plekken waar het erg druk is.

De bewoners vinden de hekken niet alleen onnodig, ook menen ze dat de omheinde stukken veredelde vuilstortplaatsen geworden. “Toeristen gooien hun lege flessen allemaal over de schutting,” zegt Hammerstein. Daarnaast nemen de hekken volgens de bewoners te veel ruimte in. “Terwijl er al zo weinig plek is om je auto of fiets te parkeren."

Maar bovenal vinden de bewoners van de Gouden Bocht de hekken ontzettend lelijk. “Ze ontsieren het mooiste stukje van de stad,” zegt Hammerstein. Hij vindt de hekken niet passen bij een locatie die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. “Het lijkt alsof dat de gemeente geen bal interesseert. Ze vernielen het aanzicht van dit stuk Herengracht.”

Nieuwe bomen

De bewoners zien het liefst dat er zo snel mogelijk nieuwe bomen worden geplant, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. “De gemeente is ermee bezig, maar je hebt niet zomaar een stel bomen gekocht van dat formaat,” zegt een woordvoerder.

Bovendien schrijft de wet voor dat er eerst een bodemonderzoek wordt gedaan voor er nieuwe bomen worden geplant. “Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met alle kabels en leidingen die in het gebied liggen,” aldus een woordvoerder. Wel worden volgens de gemeente op korte termijn alle achtergebleven boomstronken weggehaald.